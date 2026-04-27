Nintendo starebbe lavorando su un film di Metroid: Sony e Universal stanno lottando per produrlo

Secondo un insider del mondo del cinema, V Scooper, Nintendo starebbe lavorando su un film basato sulla serie sci-fi Metroid e due grandi compagnie starebbero lottando per ottenerne i diritti di produzione.

Nintendo ha da poco portato al cinema il secondo film animato di Super Mario e sta lavorando al film live-action di The Legend of Zelda. Pare però che la compagnia di Kyoto non voglia fermarsi qui.

Cosa sappiamo del film di Metroid

Secondo la fonte, Sony Pictures e Universal Pictures sarebbero le due compagnie in lizza per la produzione del film di Metroid. Entrambe hanno esperienza con Nintendo, visto che Universal - tramite Illumination - ha lavorato ai film di Super Mario, mentre Sony sta producendo il film di The Legend of Zelda.

"Per quanto riguarda Metroid, stando alle ultime notizie di qualche mese fa, il progetto è ancora al centro di una contesa tra vari studi e da allora non ci sono stati nuovi aggiornamenti. Sony è uno dei contendenti più forti per quanto riguarda la possibilità di aggiudicarsi i diritti, ma anche Universal sta lottando per averli; entrambi gli studi sono orientati verso una trasposizione live action, anche se la situazione potrebbe ancora cambiare."

V Scooper afferma che entrambe le compagnie stanno proponendo un film live-action, quindi non sarebbe un progetto per Illumination. Ovviamente sono solo rumor, ma V Scooper viene considerato "un leaker perlopiù credibile" nel sub reddit di Marvel Studios. Inoltre, non è l'unica persona a parlare del progetto: Daniel Richtman un paio di mesi fa aveva parlato del film affermando anche che sarebbe stato basato sulla serie Prime.

In attesa di novità più concrete, vi lasciamo alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.