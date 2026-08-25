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PUBG Ded.Net si mostra all'ONL della Gamescom 2026: un po' FPS, un po' roguelite

Alla Gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione PUBG Ded.Net, un nuovo sparatutto fuso a un roguelite.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
PUBG

Durante la conferenza dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di PUBG Ded.Net, un nuovo sparatutto della serie PUBG.

Vediamo il trailer e tutti i dettagli.

Il trailer di PUBG Ded.Net

La descrizione ufficiale recita: "In PUBG: DED.NET, una partita persa non è mai una run sprecata. Ogni goccia di sangue scrive il capitolo successivo - ciò che raccogli nel mondo ti trasforma, e questo cambia il tuo modo di combattere. La morte è solo l'inizio."

"PUBG: DED.NET è un nuovo FPS multigiocatore che unisce il gameplay da shooter a una progressione roguelite partita dopo partita, offrendo ai giocatori nuovi modi per sperimentare, adattarsi e plasmare il proprio approccio nello strano e imprevedibile mondo della Cascadia degli anni '90."

Il team di PUBG chiude Prologue: Go Wayback, il suo survival sperimentale Il team di PUBG chiude Prologue: Go Wayback, il suo survival sperimentale

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