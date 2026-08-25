Rayman Legends Retold balla la Macarena nel nuovo video

Anche Rayman Legends Retold ha fatto la sua apparizione all'Opening Night Live 2026, dove è stato mostrato brevemente un livello con la Macarena come colonna sonora. Quindi abbiamo visto Rayman saltare, lanciarsi, colpire e fare le solite cose che fanno gli uomini melanzana.

Rayman Legends Retold manterrà la struttura a scorrimento laterale che ha caratterizzato la serie, riproponendo la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori sulla stessa console, in un'esperienza che gli sviluppatori descrivono come un "caos irresistibile".

La Radura dei Sogni è minacciata da un nuovo nemico proveniente dagli inferi. Per l'occasione, il team di sviluppo ha integrato sequenze narrative inedite e interamente doppiate, pensate per dare maggiore spessore alla storia. Anche il comparto audio ha subito un'importante revisione: la colonna sonora originale è stata espansa grazie alla collaborazione tra Christophe Héral, storico compositore della serie, e Grant Kirkhope, che hanno unito temi classici a composizioni originali.

Per quanto riguarda i contenuti ludici, l'aggiornamento non si limita a un restyling grafico, che ora supporta la risoluzione in 4K, ma introduce variazioni all'offerta di gioco. Accanto a una selezione dei livelli più noti, i giocatori potranno esplorare un misterioso sesto regno e affrontare quattro nuovi stage musicali, strutturati in modo che ogni movimento debba seguire il tempo della canzone, poiché, come recita la presentazione, "è il ritmo a dettare le emozioni". Sono state inoltre confermate sezioni di volo a dorso di drago e una nuova area di sfida denominata Grotta delle Prove.