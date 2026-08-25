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Tides of Annihilation torna a mostrarsi con un trailer all’ONL della Gamescom

Tides of Annihilation torna all'Opening Night Live con un nuovo trailer ricco di azione, che introduce la nuova voce di Gwendolyn e svela personaggi e scenari inediti dell'Arthurian London.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/08/2026
Tides of Annihilation
Tides of Annihilation
Tides of Annihilation
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All'Opening Night Live che ha inaugurato la Gamescom di quest'anno, Eclipse Glow Studios ha presentato un nuovo trailer di Tides of Annihilation, l'atteso action ambientato in una reinterpretazione arturiana di Londra.

Il filmato conferma anche la nuova voce della protagonista: Angela Sant'Albano, recentemente interprete di Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem, subentra nel ruolo di Gwendolyn a poche settimane dall'addio di Jennifer English, che aveva lasciato la produzione per motivi di salute personali.

Nel trailer vediamo Gwendolyn alle prese con la rivelazione della sua nuova esistenza, intrappolata in una devastata replica della Londra contemporanea, ora divisa in due "reami specchio" lacerati da entità ultraterrene. Il video introduce inoltre due nuovi personaggi chiave: Guinevere e Sir Lancelot, ampliando ulteriormente il cast e la dimensione narrativa del progetto.

Tides of Annihilation è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma al momento non è stata indicata una data di uscita.

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