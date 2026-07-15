Tides of Annihilation potrà essere provato con un playtest alla Gamescom 2026

Eclipse Flow Games ha annunciato che Tides of Annihilation potrà essere provato presto , con una versione che verrà messa a disposizione per dei test nel corso della Gamescom 2026 , almeno per coloro che saranno presenti nel corso dell'evento.

Annunciato anche un nuovo trailer

"I giocatori di tutto il mondo che si recheranno a Colonia saranno tra i primi a provare una demo estesa di questo titolo ispirato alla leggenda arturiana", si legge nel comunicato di Eclipse Flow, "I visitatori potranno trovare Tides of Annihilation al Padiglione 6, Stand B-050 della Koelnmesse".

Il team ha inoltre annunciato che un nuovo trailer di Tides of Annihilation verrà mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026, che si terrà il 25 agosto proprio in apertura della fiera.

"La Gamescom sarà un momento incredibilmente importante per il nostro team, poiché si tratterà del nostro primo playtest a livello globale e non vediamo l'ora di scoprire come i giocatori che provano il gioco per la prima volta lo vivranno", ha dichiarato Ary Chen, Game Director e Co-CEO di Eclipse Glow Games.

"Il team ha dedicato cuore, anima e forse anche qualche lacrima allo sviluppo del gioco negli ultimi anni, e finalmente abbiamo l'opportunità di condividerlo con i giocatori. Non vediamo l'ora di vedere la loro reazione".

La demo di Tides of Annihilation dovrebbe offrire la possibilità di dare uno sguardo in anteprima al gameplay vero e proprio del gioco, dando anche un'idea dei percorsi ramificati che garantiranno esperienze di esplorazione e combattimento diverse nella versione completa.

Avevamo visto questo interessante action "neo-medievale", che mischia elementi fantascientifici ad altri fantasy e alle leggende del ciclo bretone in maniera alquanto particolare nel trailer del gameplay pubblicato lo scorso novembre, e poi un uno spettacolare video sulla tecnologia del gioco emerso poco tempo fa.