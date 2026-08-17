Tides of Annihilation: la nuova doppiatrice di Gwendolyn potrebbe venire da Resident Evil Requiem

La questione non è ancora molto chiara, ma sembra che la nuova doppiatrice scelta per la protagonista di Gwendolyn di Tides of Annihilation sia stata scelta e abbia lavorato in precedenza per Resident Evil Requiem.
Avevamo visto che Jennifer English ha dovuto abbandonare il ruolo per questioni di salute, cosa che aveva scatenato una certa delusione visto il successo raggiunto dall'attrice/doppiatrice in ambito videoludico avendo dato la voce a Shadowheart in Baldur's Gate 3, Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 e Carlotta in Wuthering Waves, per citare alcune parti recenti.
Rimane dunque il mistero su chi sia la nuova doppiatrice di Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation, ma alcuni indizi portano in una direzione molto interessante, puntando a una voce nota proveniente da Resident Evil Requiem.
Angela Sant'Albano riprende il ruolo di Gwendolyn?
Secondo una teoria particolarmente accreditata fra i fan, c'è la possibilità che il ruolo di Gwendolyn sia stato ripreso da Angela Sant'Albano, ovvero l'attrice/doppiatrice che ha dato la voce a Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem.
Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma l'indagine si basa sul fatto che l'attrice abbia iniziato a seguire di recente le pagine social ufficiali di Tides of Annihilation, proprio nel periodo in cui è stato annunciato l'abbandono della English.
Il sito Need4Games sostiene inoltre di aver notato alcune modifiche all'aspetto della protagonista del gioco nella nuova demo mostrata a un evento in Shanghai, che potrebbe essere mostrata nuovamente in occasione della Gamescom dove il titolo sarà presente in forma giocabile, che punterebbero a farla somigliare maggiormente alla nuova attrice.
L'autore dell'articolo riporta inoltre alcuni stralci di una conversazione con l'attrice di motion capture che si è occupata di Gwendolyn e altri utenti su X, dai quali emerge effettivamente una variazione applicata al volto della protagonista ma non al resto del corpo, a indicare probabilmente una nuova decisione presa sulla doppiatrice.
La responsabile del motion capture avrebbe riferito chiaramente che Angela Sant'Albano sia la nuova doppiatrice del personaggio, aggiungendo peraltro che questa volta però non si troverà a urlare spesso il nome di Leon.