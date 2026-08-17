Tides of Annihilation: la nuova doppiatrice di Gwendolyn potrebbe venire da Resident Evil Requiem

La questione non è ancora molto chiara, ma sembra che la nuova doppiatrice scelta per la protagonista di Gwendolyn di Tides of Annihilation sia stata scelta e abbia lavorato in precedenza per Resident Evil Requiem.

Avevamo visto che Jennifer English ha dovuto abbandonare il ruolo per questioni di salute, cosa che aveva scatenato una certa delusione visto il successo raggiunto dall'attrice/doppiatrice in ambito videoludico avendo dato la voce a Shadowheart in Baldur's Gate 3, Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 e Carlotta in Wuthering Waves, per citare alcune parti recenti.

Rimane dunque il mistero su chi sia la nuova doppiatrice di Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation, ma alcuni indizi portano in una direzione molto interessante, puntando a una voce nota proveniente da Resident Evil Requiem.