La data di uscita di Ananta è stata annunciata con un lungo trailer alla Gamescom 2026

Come era stato preannunciato, Ananta era presente tra le novità dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, ed è tornato a mostrarsi con un lungo trailer del gameplay che ha annunciato anche la data di uscita di questo interessante action RPG in stile anime.

Ananta sarà dunque disponibile dal 15 gennaio 2027 su PC, PS5 e piattaforme mobile come titolo free-toplay, portando con sé il suo particolare misto di gioco di ruolo e azione open world che l'ha portato ad essere considerato una sorta di "GTA in stile anime".

Il motivo di questa bizzarra definizione risulta ben visibile nel nuovo trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2026, con le due grandi città esplorabili visibili, piene di attività a cui prendere parte.