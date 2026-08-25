La data di uscita di Ananta è stata annunciata con un lungo trailer alla Gamescom 2026

Come era stato preannunciato, Ananta era presente tra le novità dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, ed è tornato a mostrarsi con un lungo trailer del gameplay che ha annunciato anche la data di uscita di questo interessante action RPG in stile anime.
Ananta sarà dunque disponibile dal 15 gennaio 2027 su PC, PS5 e piattaforme mobile come titolo free-toplay, portando con sé il suo particolare misto di gioco di ruolo e azione open world che l'ha portato ad essere considerato una sorta di "GTA in stile anime".
Il motivo di questa bizzarra definizione risulta ben visibile nel nuovo trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2026, con le due grandi città esplorabili visibili, piene di attività a cui prendere parte.
Un GTA in stile anime
In Ananta, i giocatori assumono il ruolo di un agente d'élite dell'A.C.D. (Anti-Chaos Directorate) che si imbarca in una notevole avventura in un mondo che infrange tutte le regole.
L'azione si svolge all'interno di grandi città come Nova City, una megalopoli variopinta ma sprofondata nel caos, in un'atmosfera mista data da inquietanti fenomeni paranormali e tecnologia avanzata.
Una particolarità di Ananta è il fatto che il gioco sembra alternare momenti epici e spettacolari a un certo tono umoristico di fondo, oltre ad aggiungere al mix anche una certa dose di "waifu" assortite, da quello che possiamo vedere.
L'idea del team Naked Rain è di offrire una miscela unica di umorismo, avventura e mistero. I giocatori incontreranno una varietà di personaggi interessanti, si lanceranno in combattimenti entusiasmanti, risolveranno sfide e salvaguarderanno l'equilibrio superando le minacce all'umanità, il tutto godendo di una notevole libertà nell'attraversare e scoprire Nova City.
Il gioco ha subito un cambio di nome da Project Mugen ad Ananta e a questo punto il progetto può dirsi decisamente vicino al completamento, visto l'annuncio della data di uscita.