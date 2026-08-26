Game of Thrones: Guerra per Westeros, il provato dell'RTS con Jon Snow e Daenerys

Game of Thrones: Guerra per Westeros inizia con una promessa: potrete rivivere le battaglie della serie TV Il Trono di Spade e cambiarne le sorti. Non per niente, nel filmato introduttivo Jon Snow viene ucciso e anche Daenerys e il suo amato drago non fanno una bella fine, come a dire chiaramente allo spettatore che non c'è niente di deciso. I personaggi, di loro, sono quelli della serie TV. Inevitabile, considerata la licenza ufficiale di HBO. Allo sviluppo è stata messa PlaySide, software house non nuova al genere che vanta nel portfolio almeno un altro strategico in tempo reale: Age of Darkness: Final Stand; un buon titolo che è stato criticato per la mancanza di aggiornamenti, dovuta a problemi di sostenibilità finanziaria. Detto questo, abbiamo avuto modo di testare la demo ufficiale , per tentare di farci un'idea di come sarà il gioco finito.

I contenuti

In verità la demo di Game of Thrones: Guerra per Westeros non aveva moltissimi contenuti. Di fatto abbiamo avuto accesso alla sola modalità 1v1, giocabile contro l'intelligenza artificiale, quest'ultima regolabile su differenti livelli di abilità. Abbiamo provato a giocare online, ma non abbiamo trovato nessuno. Capita, quando un gioco è in mano a pochissime persone sparse per il mondo. Faremo valutazioni in merito quando ci saranno effettivamente dei giocatori sui server.

Le mappe disponibili erano soltanto due, entrambe simmetriche e molto piccole: differenti nella morfologia, ma molto simili nelle risorse e nelle tattiche da impiegare per vincere. Al livello di sfida più facile si sono rivelate una passeggiata, mentre alzando l'asticella ci hanno richiesto più impegno, anche se non ci hanno mai davvero permesso di portare il sistema di gioco ai suoi limiti. Il motivo è chiaro: sono pensate per partite brevi. L'obiettivo in entrambe era identico: conquistare e mantenere un certo numero di territori, fino allo scadere di un timer di due minuti, con quest'ultimo che si avvia quando si possiedono i suddetti. Niente di particolarmente originale o mai visto, quindi.

Anche lo svolgimento delle partite è davvero classico: si costruiscono edifici civili per accumulare risorse, come case per la popolazione, che servono ad aumentare il tetto del numero di unità assoldabili, o mulini per ottenere oro, quindi si costruiscono gli edifici militari di base: caserme per la fanteria e gli arcieri e stalle per la cavalleria e... poco altro. Accumulando risorse si possono assoldare degli eroi, diversi a seconda della fazione, come Jon Snow per l'esercito del Nord o Jaime Lannister per la casata Lannister, che poi erano le uniche due casate disponibili nella demo. Nella versione finale si potranno scegliere anche i Targaryen, la cui eroina principale sarà la già citata Daenerys, e l'esercito dei non morti del Re della Notte. Chiaramente quelle degli eroi sono unità molto forti sia nei ruoli attivi, quindi in combattimento diretto, sia come unità di supporto. Molto dipende dall'eroe selezionato, chiaramente, ma se avete giocato un qualsiasi altro strategico in tempo reale degli ultimi anni, sapete cosa aspettarvi.