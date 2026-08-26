Arizona Sunshine esce dalla VR e torna in video nella sua nuova versione

In occasione del Future Games Show alla Gamescom 2026 è tornato a mostrarsi anche Arizona Sunshine con un nuovo trailer, action sparatutto a base di zombie che è uscito fuori dalla realtà virtuale e viene riproposto come nuovo gioco standard in terza persona per PC e console.
Anche in questo caso abbiamo a che fare con un'invasione zombie di qualche tipo, immersa all'interno dell'assolata ambientazione dell'Arizona, cosa che crea un certo contrasto fra la luminosità generale e l'horror circostante, ben condensato anche nel titolo stesso del gioco.
Il nuovo trailer consente di vedere un montaggio di scene di gameplay di Arizona Sunshine, mettendo in evidenza anche lo spirito alquanto sopra le righe del protagonista e delle situazioni in cui questo si trova all'interno di una vera e propria apocalisse zombie.
Una strana situazione
Il protagonista della storia è Sunny, "un sopravvissuto squilibrato e sboccato, alla ricerca solo di un legame" in base alla descrizione, che usa ogni sorta di armi pesanti o bizzarre per respingere l'apocalisse zombie senza fine.
Arizona Sunshine era stato inizialmente come gioco esclusivamente legato ai dispositivi a realtà virtuale, ma è stato rielaborato come nuovo gioco con visuale in terza persona più standard, in arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Arizona Sunshine può essere giocato in single player o in multiplayer cooperativo, cosa che ovviamente aggiunge particolare divertimento all'azione di gioco, sia online che a schermo condiviso.
Nel trailer vediamo anche diverse stranezze come personaggi secondari vestiti da polli e hot dog, mentre un ruolo di rilievo sembra sia assegnato a Buddy, il pastore tedesco di Sunny, in grado di fare a pezzi i nemici con denti e artigli.