Star Trek: Outposts Unknown ci ha svelato la data d'uscita con un nuovo trailer

Durante il Future Game Show della Gamescom 2026 è stato pubblicato un nuovo trailer di Star Trek: Outposts Unknown, un city builder ambientato nell'universo di Star Trek. Il video, oltre a mostrare il gameplay, ha svelato anche la data d'uscita del gioco: 20 ottobre 2026. Quindi non manca moltissimo per giocarci.

Star Trek: Outposts Unknown propone una storia inedita ambientata nel XXIII secolo, in linea con il periodo storico della serie televisiva Star Trek: Strange New Worlds. I giocatori esploreranno il Sistema X'Lehari con l'obiettivo di soccorrere una fragile civiltà e scongiurare una catastrofe causata da una misteriosa forza cosmica.

Il fulcro dell'esperienza ludica risiede nella costruzione di complesse strutture di ricerca su pianeti inesplorati. La progressione richiederà un'attenta pianificazione attraverso la gestione di alberi tecnologici e architettonici, necessari per sbloccare nuovi edifici di supporto all'esplorazione.

Accanto allo sviluppo delle infrastrutture, il gioco introduce una forte componente di microgestione del personale. Per garantire la sopravvivenza in contesti ostili, sarà fondamentale assegnare incarichi mirati all'equipaggio, formare gli ufficiali e monitorare costantemente il loro morale. Il successo della missione dipenderà dall'equilibrio tra l'espansione dell'avamposto e la preparazione del team di fronte ai pericoli spaziali.