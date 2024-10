È abbastanza facile trovare Arizona Sunshine in una classifica dedicata ai migliori giochi per realtà virtuale. Uscito nel 2016, il titolo di Vertigo Games è stato seminale nel campo VR e lo sviluppatore olandese, da quel momento in poi, ha alzato il valore produttivo e qualitativo ad ogni suo gioco. Ne sono una dimostrazione lampante After the Fall, un erede spirituale di Left 4 Dead, The 7th Guest VR, lo stesso Arizona Sunshine 2 e, si spera, il prossimo Metro Awakening, in uscita il 7 novembre 2024.

Arizona Sunshine 2 ha migliorato enormemente la formula originale sotto tutti i punti di vita: qualità dei comandi, opzioni di movimento, veste grafica e divertimento, aggiungendo molte più interazioni con ambiente e nemici. Sarebbe stato quasi uno spreco non pensare all'ipotesi di un remake per il primo capitolo, così iconico e al tempo stesso importante se si guarda al panorama VR. Arizona Sunshine Remake è disponibile su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR; la nuova edizione contiene il gioco base più tutti i DLC e si può acquistare o a prezzo pieno oppure pagando una cifra inferiore per ottenere l'upgrade, qualora la versione originale di otto anni fa fosse nella vostra libreria.