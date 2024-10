Su Steam sono iniziati i saldi di Halloween di Capcom, da Resident Evil 4 a Dragon's Dogma 2

Capcom ha lanciato su Steam dei saldi a tema Halloween, che ovviamente includono anche i giochi della serie Resident Evil e Dead Rising. In verità sono più delle promozioni a tutto tondo, visto che includono praticamente tutte le serie maggiori della compagnia giapponese, con giusto l'eccezione di Monster Hunter.

Tra le promozioni segnaliamo due grossi bundle con ottimi prezzi. Il primo è il Resident Evil Halloween Pack, che include Resident Evil 1, 0, 5, 6, 7 e Village (espansioni incluse) al prezzo di 53,38, con un risparmio del 72% sul totale di circa 190 euro. Abbiamo poi il Dead Rising Legacy Pack, con Dead Rising 2, Off the Record, 3 e 4 a 15,19 euro, con uno sconto dell'85%. Chiaramente se possedete uno o più giochi inclusi in uno dei due bundle pagherete il totale di meno.