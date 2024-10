Iniziato lo Steam Scream 3D, i saldi di Halloween che vogliono farvi urlare di terrore

Puntuali come ogni anno, anche in questo Valve ha lanciato i saldi di Halloween su Steam , chiamati Steam Scream 3D . Dureranno fino al 4 novembre, chiudendosi definitivamente alle ore 19:00, quindi avete tutto il tempo per fare i vostri acquisti a tema horror e urlare di terrore, o far urlare la vostra carta di credito.

Tante offerte

Per i saldi generali bisogna attendere qualche settimana, mentre ora è il momento di farsi mettere paura. "Giochi horror? Ci sono. Giochi inquietanti e psicologicamente spaventosi? Li abbiamo. Ma anche vampiri, fantasmi, licantropi, streghe e altre creature soprannaturali? Sì, sì, sì e sì. Non manca niente!" C'è anche un trailer ufficiale, nel caso in cui non desideraste di vedere altro.

Difficile fare un elenco delle offerte migliori, visto che parliamo di migliaia di giochi. Il punto di partenza ideale, in questi casi, è sempre la propria lista dei desideri, ma vanno bene anche i consigli della stampa, quelli degli amici e i giochi comprati a caso.

Ad esempio, che ne dite di portarvi a casa quel capolavoro di Outer Wilds per soli 13,79 euro invece di 22,99 euro? Ghostwire: Tokyo lasciatelo perdere, perché presto lo regalerà Epic Games Store, mentre una bella scorpacciata di zombi con Days Gone potrebbe fare al caso vostro. Costa soltanto 12,49 euro invece di 49,99 euro.

Se siete alla ricerca di titoli particolari, vi consigliamo la serie Fears to Fathom, poco trattata dalla stampa ma molto amata dai videogiocatori. Altrimenti potete andare sul classico, acquistando Dead by Daylight per 7,99 euro invece di 19,99 euro.

Insomma, andate su Steam e mettetevi a cercare, perché qualcosa troverete sicuramente.