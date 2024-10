Lo spot giapponese di Call of Duty: Black Ops 6 ha un Rimpiazzatore differente

Interpretato in questo caso da Wataru Ichinose anziché da Peter Stormare , il Rimpiazzatore svolge una funzione essenziale: sostituisce al lavoro i fan di Call of Duty mentre questi si divertono a giocare, ma spesso le mansioni da coprire sono un po' particolari.

Una campagna straordinaria

Dotato di una delle campagne più belle di sempre, Call of Duty: Black Ops 6 sembra aver convinto la stampa internazionale, almeno stando alle prime recensioni, e ora bisognerà vedere se gli utenti abbiano premiato o meno questo episodio della serie.

Come sappiamo, Microsoft ha puntato parecchio sul franchise di Call of Duty e ha deciso di "regalarlo" agli abbonati a Xbox Game Pass nel tentativo di far aumentare le sottoscrizioni al servizio, ma si tratta a tutti gli effetti di una scommessa dall'esito non scontato.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i dati ufficiali comunicati da Activision e come si rapporteranno ai precedenti capitoli della saga.