Bungie ha aggiornato sullo stato dei lavori di Marathon, ma senza dare troppe speranze per vederlo nel 2025

A parlare nel video è il director Joe Ziegler , che ci parla di cosa possiamo aspettarci, comprese alcune meccaniche di sopravvivenza pensate per i giocatori più hardcore. Purtroppo è tutto qui, nel senso che non ci sono scampoli di gameplay e non ci sono approfondimenti particolari. Un po' poco per un gioco che dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno.

Ce la farà Marathon a uscire nel 2025? Difficile dirlo, ma l'ultimo aggiornamento fornito da Bungie non dà grosse speranze in merito . Il gioco era praticamente sparito dai radar dopo il PlayStation Showcase in cui fu mostrato il primo trailer, ma ora è tornato, in qualche modo, senza però farsi vedere davvero.

Buone e cattive notizie

Stando a quanto detto nel video, il gameplay di Marathon ruota attorno alla personalizzazione dei personaggi dei giocatori, chiamati "runner", che devono raccogliere bottino e scappare rimanendo in vita, pena la perdita di tutto ciò che hanno guadagnato. Sembra la descrizione di un extraction shooter puro, alla Escape From Tarkov.

"Non è per tutti, ma se sei interessato a un'intensa esperienza di sopravvivenza, in cui la posta in gioco è alta, e vuoi essere sfidato a sopravvivere in un mondo duro e interessante, allora Marathon fa al caso tuo", ha detto Ziegler, che poi ha spiegato come Marathon sia basato sulla trilogia classica, recentemente ripubblicata su Steam e disponibile in forma completamente gratuita. Naturalmente stiamo parlando di un live service, quindi il gioco si evolverà seguendo i feedback dei giocatori.

Ma queste sono tutte informazioni risapute. Le uniche vere novità riguardano i Runner, di cui sono stati svelati due archetipi: "Thief" e "Stealth". Purtroppo non è stato spiegato nel dettaglio cosa faranno, ma nel video si vedono alcuni concept, che è già qualcosa.

È quando Ziegler ha parlato dello stato dello sviluppo che la speranza di giocare a Marathon nel 2025 è venuta meno. Non è completamente morta, ma diciamo che non sta proprio benissimo. Stando alle sue parole, il gioco sta venendo su davvero bene, ma i modelli dei personaggi non sono ancora completi, mentre quelli dei nemici sono ancora in uno stato embrionale. "È un po' presto per mostrarvi tutto insieme", ha spiegato, facendo capire che c'è ancora tanto lavoro da fare, concetto ribadito quando ha spiegato che il gioco ha subito molti cambiamenti negli ultimi due anni (compreso il cambio di director).

Difficile fare pronostici, ma vediamo altrettanto complicato che Marathon ce la faccia per il 2025, a questo punto. Forse Bungie potrebbe lanciare dei test a numero chiuso per far provare quanto pronto, ma per la versione definitiva, ci vorrà del tempo.