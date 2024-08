Il director di Marathon è stato licenziato da Bungie per condotta inappropriata

Stando alle informazioni condivise da Bloomberg, Chris Barrett, un veterano di Bungie ed ex-director di Marathon, Destiny e Halo, è stato licenziato alla fine di marzo per via della condotta inappropriata tenuta nei confronti dei suoi sottoposti, in particolare di sesso femminile, come confermato dallo stesso Barrett in una nota inviata al portale.

Barrett è entrato a far parte di Bungie nel 1999, scalando velocemente i ranghi fino a diventare director di Halo e Destiny. Fino alla scorsa estate era stato director dell'extraction shooter Marathon, per poi lasciare misteriosamente la compagnia alla fine dello scorso marzo.