Call of Duty: Black Ops 6 tornerà al classico sistema di Prestigi, ecco come funziona

Per la gioia dei fan storici, tornerà il sistema classico molto amato in passato. Vediamo cosa sappiamo a riguardo.

Il COD: Next Showcase è andato in onda nella sera del 28 agosto e durante la prenotazione c'è stato spazio per parlare in modo approfondito del prossimo capitolo della saga: Call of Duty: Black Ops 6 . Tra i vari argomenti trattati vi è stato anche il sistema di Prestigio .

i dettagli sui Prestigi di Call of Duty: Black Ops 6

La modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 6 include il classico sistema dei Prestigi. Si tratta di un ottimo modo per tenere i giocatori più dediti sempre attivi e sempre con qualcosa da fare per ottenere ricompense. Il sistema funzione così: una volta completata la progressione, potremo ripartire da capo per sbloccare nuovamente le armi, senza però intaccare le progressione delle singole armi già sbloccate. Quando la sbloccherete di nuovo, la troverete al livello in cui l'avete lasciata.

In pratica, vi saranno dieci livelli Prestigi e tutti avranno uno specifico tema per le ricompense, basati sui vecchi capitoli della saga. Il primo, ad esempio, sarà ispirato a World at War: i fan più nostalgici ameranno questi contenuti, probabilmente. Ci sarà poi spazio per ricompense cosmetiche legate al primo Black Ops e ai vari sequel.

Inoltre, è stato confermato che Black Ops 6 includerà la modalità competitiva sin dalla prima stagione prevista per dicembre. I giocatori che amano mettersi alla prova con il meglio del meglio online potranno quindi rapidamente iniziare il proprio percorso.

Vi segnaliamo anche che Call of Duty: Black Ops 6 avrà sedici mappe al lancio, ecco l'elenco completo e quali saranno nella beta.