Cyberpunk riceverà altri anime come Edgerunners? Assolutamente sì, dice CD Projekt

Le parole del co-CEO di CD Projekt

Al co-CEO Michał Nowakowski è stato chiesto durante una recente riunione finanziaria se la compagnia sta pianificato altri progetti nella categoria della pop culture e se l'amato anime già citato - realizzato da Studio Trigger - avrà una seconda stagione.

I protagonisti di Edgerunners sono molto amati

Il dirigente ha affermato che i fan dovrebbero aspettarsi più prodotti animati simili in futuro. La compagnia sta "certamente" pianificato altri progetti animati per Cyberpunk. Non ha però potuto svelare più di questo.

Nowakowski e i suoi colleghi hanno più volte detto in passato che Cyberpunk Edgerunners non avrà un seguito alla prima stagione. Per questo diciamo subito che non dobbiamo considerare le sue parole come un contrordine. Quel che intende il co-CEO è che ci saranno altri prodotti simili, ma non un seguito dell'anime già disponibile.

Cyberpunk Edgerunners è arrivato nel settembre 2022 ed è stato un successo di critica e pubblico. Ha anche causato un aumento dei giocatori nel videogioco e, certamente, ha aiutato con le vendite. Forse CD Projekt sta già calcolando la possibilità di pubblicare una nuova serie animata con l'arrivo del seguito, anche se questo significherebbe che serviranno molti anni prima di rivedere un anime di Cyberpunk.

La compagnia polacca ha anche parlato dello stato dei suoi progetti videoludici, svelando che The Witcher 4 ha quasi concluso la prima fase delle sviluppo.