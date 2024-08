Un trailer di Call of Duty: Warzone presenta Area 99, la nuova mappa ispirata a Nuketown

Tra le tante novità presentate durante il Call of Duty NEXT, c'è anche Area 99, la nuova mappa per la modalità Resurgence di Call of Duty Warzone con molti collegamenti con l'iconica Nuketown e che sarà disponibile con il lancio della Stagione 1 di Black Ops 6.

Per l'occasione è stato presentato un trailer che include una breve introduzione seguita da una panoramica delle varie ambientazioni e punti di interesse di Area 99 dove i giocatori si daranno battaglia, che potrete visualizzare tramite il player sottostante.