Lo sparatutto free-to-play Spectre Divide ha una data di uscita ed è molto vicina

Una mente, due corpi, infinite possibilità

Per chi non lo conoscesse, Spectre Divide è uno sparatutto 3vs3 che si distingue da tanti altri esponenti del genere per via della Dualità, una meccanica che permette al giocatore di controllare due corpi differenti. È possibile dunque posizionare il nostro secondo corpo, chiamato Spettro, in punti tattici della mappa per difendere due obiettivi alla volta, cogliere di sorpresa gli avversari o per sacrificarlo per garantire una finestra alla nostra squadra, giusto per fare alcuni esempi.

Insomma, questa meccanica offre un gran numero di opzioni offensive e difensive differenti, garantendo una grande profondità dei match e premiando ancora di più il gioco di squadra e la coordinazione tra i giocatori. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato a Spectre Divide che abbiamo pubblicato poche settimane fa.