Dragon Age: The Veilguard su PC promosso da Digital Foundry, ecco le impostazioni grafiche consigliate

La versione PC di Dragon Age: The Veilguard è finita sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry. Il verdetto è sostanzialmente positivo, con i tech enthusiast che lodano l'ottimo lavoro svolto da Bioware e afferma che si tratta di una versione sostanzialmente migliore di quelle console che non mostra il fianco a particolari problemi di natura tecnica.

In particolare, Digital Foundry ha notato che pur utilizzando il Frostbite Engine, il gioco non presenta stutter, al contrario ad esempio di Dead Space Remake, anche con un processore come il Ryzen 5 3600 che ormai ha molti anni sulle spalle. Inoltre, viene lodato il fatto che il gioco risulta scalabile su una vasta gamma di configurazioni e presenta un buon numero di impostazioni grafiche con cui smanettare per ottenere il perfetto compromesso tra prestazioni e qualità visiva.