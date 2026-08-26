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PixelJunk Monsters 3 è stato annunciato con un bizzarro trailer

Q-Games ha approfittato del Future Games Show per annunciare ufficialmente PixelJunk Monsters 3, il nuovo episodio della celebre serie strategica.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2026
Alcuni dei personaggi di PixelJunk Monsters 3

PixelJunk Monsters 3 è stato annunciato con un bizzarro trailer "live action" da Q-Games nel corso del Future Games Show, che rivela fra le altre cose un playtest chiuso che partirà il prossimo 4 settembre su PC.

Questo nuovo capitolo celebra i vent'anni della serie tower defense, riprendendone lo stile tradizionale e portando sullo schermo una coloratissima grafica disegnata a mano ad alta risoluzione, che ci consegna mappe ancora più leggibili durante l'azione.

Il nostro compito in PixelJunk Monsters 3 sarà ancora una volta quello di proteggere l'isola mentre da tutti i lati arrivano ondate di mostri determinati a distruggerla, costruendo e potenziando torri automatiche che possano respingere la loro avanzata.

Dioxide è uno sparatutto con elementi soulslike dagli autori di Forgive Me Father Dioxide è uno sparatutto con elementi soulslike dagli autori di Forgive Me Father

A queste meccaniche si affiancheranno attività più rilassanti, che ci vedranno esplorare l'isola, raccogliere risorse e persino ballare al fine di potenziare le nostre capacità prima di una battaglia.

Un'esperienza ancora più profonda

A diversi anni dalla presentazione di PixelJunk Monsters 2, l'annuncio del nuovo episodio arriva rivelando anche alcune interessanti novità, come la presenza di elementi roguelike che non mancheranno di rendere l'esperienza ancora più profonda.

Non è finita qui: chi lo desidera potrà affrontare l'azione di PixelJunk Monsters 3 anche in cooperativa insieme a un amico, sia in locale che online. A questo punto non resta che attendere i playtest di settembre per scoprire qualcosa di più sul gioco.

#Gamescom
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