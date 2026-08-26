The Sinking City 2 è stato confermato per Nintendo Switch 2: ecco quando arriverà

In occasione del Future Games Show della gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione The Sinking City 2. Il gioco è già disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma è ora stato confermato anche per Nintendo Switch 2.
Il periodo di uscita è per ora fissato per un generico 2027.
Il trailer di The Sinking City 2
The Sinking City 2 è un gioco horror di sopravvivenza nel quale dobbiamo esplorare una versione allagata di Arkham, nella quale dobbiamo sfidare una divinità antica e scontrarci con varie mostruosità.
La città va esplorata con la nostra barca, nel mentre risolviamo enigmi e gestiamo le limitate risorse a nostra disposizione. Le creature degli abissi emergono dall'acqua oscura e dovremo capire se possiamo affrontarle o se dovremo fuggire, in attesa di potenziarci.
Diteci, avete già provato The Sinking City 2?