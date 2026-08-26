Guns of Eschaton si mostra con un trailer, è uno sparatutto soulslike western post-apocalittico

Il trailer presentato durante l'evento è ricco d'azione e conferma la finestra di lancio: il gioco arriverà entro la fine del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Tra i protagonisti del Future Games Show della Gamescom 2026 c'è stato anche Guns of Eschaton , FPS in stile soulslike ambientato in una versione mistica e devastata del Vecchio Sud, firmata da Viktor Antonov , l'art director dietro la Dunwall di Dishonored e la City 17 di Half‑Life 2.

Cos’è Guns of Eschaton?

Guns of Eschaton porta i giocatori in un Vecchio Sud consumato dal "Rogo", un evento mistico che ha deformato miti, fazioni e figure storiche, trasformando la frontiera in una terra di polvere, sangue e mostri. Si interpreta un uomo comune, fragile e sopraffatto, che tenta di tornare a casa attraversando insediamenti in rovina, strade leggendarie e territori dominati da poteri antichi.

Il sistema di combattimento segue la filosofia soulslike: ogni proiettile conta, ogni arma ha una personalità e ogni nemico richiede studio, precisione e tattica. L'arsenale include oltre venti armi del XIX secolo, ciascuna con caratteristiche e limiti da padroneggiare.

Il giocatore può creare build personalizzate combinando abilità attive e passive, talismani, armature, consumabili e proiettili speciali, trattando il tamburo del revolver come una sequenza strategica di risorse. L'avventura può essere affrontata in solitaria, in cooperativa o in PvP.