3

In GTA 6 il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni

Andando a riprendere una peculiarità di Red Dead Redemption 2, anche GTA 6 vedrà il corpo di Jason e Lucia cambiare a seconda delle nostre azioni nel gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2026
Lucia e Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Rob Nelson, head of development e co-studio head di Rockstar North, ha spiegato nel corso di un'intervista che in GTA 6 il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni, nello specifico le attività fisiche che gli faremo svolgere.

Riprendendo una meccanica già sperimentata in Red Dead Redemption 2, i due protagonisti di Grand Theft Auto VI potranno sviluppare la propria muscolatura, oppure magari ingrassare o perdere peso, a seconda delle scelte che compiremo nel corso della campagna.

Si tratta di aspetti che si spingono ben oltre l'abbigliamento e gli accessori e che portano il grado di personalizzazione dei protagonisti a un livello inedito: trascorrere molto tempo lontani dal letto, essere costantemente in fuga dalla polizia o affrontare una lunga serie di notti all'insegna degli eccessi finirà per lasciare il segno sui loro volti e sui loro corpi.

Le anteprime con le prime impressioni su GTA 6 arriveranno subito dopo la presentazione su Netflix Le anteprime con le prime impressioni su GTA 6 arriveranno subito dopo la presentazione su Netflix

Come detto, non si tratta di una novità per la serie targata Rockstar Games: elementi simili erano già presenti ai tempi di San Andreas, ma sono stati sviluppati nel già citato Red Dead Redemption 2 e in GTA 6 compiranno un ulteriore passo in avanti.

Jason e Lucia non saranno semplici avatar

Come magari avremo modo di vedere durante la presentazione di GTA 6 su Netflix di domani, gli sviluppatori puntano a fare in modo che Jason e Lucia non siano semplici avatar, bensì personaggi dotati di un certo spessore, pronti ad accompagnarci in un viaggio appassionante.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"La cosa che amiamo di questo medium è il modo in cui questi personaggi non sono avatar vuoti con cui puoi fare qualsiasi cosa", ha detto infatti Nelson. "La loro storia diventa un viaggio che condividi con loro."

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In GTA 6 il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni