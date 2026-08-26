Rob Nelson, head of development e co-studio head di Rockstar North, ha spiegato nel corso di un'intervista che in GTA 6 il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni, nello specifico le attività fisiche che gli faremo svolgere.

Riprendendo una meccanica già sperimentata in Red Dead Redemption 2, i due protagonisti di Grand Theft Auto VI potranno sviluppare la propria muscolatura, oppure magari ingrassare o perdere peso, a seconda delle scelte che compiremo nel corso della campagna.

Si tratta di aspetti che si spingono ben oltre l'abbigliamento e gli accessori e che portano il grado di personalizzazione dei protagonisti a un livello inedito: trascorrere molto tempo lontani dal letto, essere costantemente in fuga dalla polizia o affrontare una lunga serie di notti all'insegna degli eccessi finirà per lasciare il segno sui loro volti e sui loro corpi.

Come detto, non si tratta di una novità per la serie targata Rockstar Games: elementi simili erano già presenti ai tempi di San Andreas, ma sono stati sviluppati nel già citato Red Dead Redemption 2 e in GTA 6 compiranno un ulteriore passo in avanti.