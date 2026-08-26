Last Ditch Effort è un affascinante action in stile anime 2D, annunciato con trailer

L'atmosfera generale richiama alcuni action classici del passato, riferendosi a un misto di fantascienza cyberpunk e scenari naturali di notevole bellezza.

Quello che risalta maggiormente, come possiamo ben vedere nel trailer di presentazione riportato qui sotto, è lo stile grafico adottato, con una pixel art particolarmente raffinata che emerge anche dalle animazioni nel gameplay e durante le scene d'intermezzo.

Nel corso del Future Games Show alla Gamescom 2026 è stato presentato l'interessante Last Ditch Effort , un affascinante action in stile anime con grafica in 2D che richiama lo stile classico dei picchiaduro a scorrimento ma con qualche elemento molto peculiare.

Tutto accuratamente disegnato a mano

Si tratta ancora di un teaser, ma il video riportato qui sotto consente comunque di farci un'idea della struttura di Last Ditch Effort, comunicando anche qualcosa della storia, con il protagonista Igor che si ritrova a combattere contro varie tipologie di nemici.

La struttura sembra essere quella classica dell'action picchiaduro a scorrimento, cosa che si associa particolarmente bene allo stile grafico tradizionale adottato. Future Game Show alla Gamescom 2026: tutti gli annunci e i giochi presentati all'eventoIn base a quanto possiamo carpire tra le scene, sembra che il protagonista abbia stretto un qualche tipo di patto che gli garantisce poteri sovrumani in cambio della propria anima, dando origine a scontri davvero spettacolari.

Non ci sono ancora informazioni precise sull'uscita ma questa è prevista per il 2027 su PC attraverso Steam, in attesa di capire se sia destinato ad arrivare anche su altre piattaforme.