Le anteprime con le prime impressioni su GTA 6 arriveranno subito dopo la presentazione su Netflix

Alcune voci circolate su GTA 6 , relative alla presentazione del gioco a porte chiuse a stampa e influencer, sono state di fatto confermate. Dopo alcune indiscrezioni risalenti all'inizio di agosto, secondo cui nel corso di luglio alcune persone selezionate avrebbero avuto accesso a una dimostrazione del gioco, è arrivata una conferma indiretta della notizia da parte di un noto YouTuber .

Evento esclusivo

TGG ha infatti raccontato sui social di essere stato invitato il mese scorso presso Rockstar North a Edimburgo, lo studio principale responsabile dello sviluppo di GTA 6, dove avrebbe ricevuto "informazioni esclusive su GTA 6". Il creator ha spiegato di poter condividere quanto appreso soltanto dopo la pubblicazione dell'Extended Look prevista per domani 27 agosto su Netflix, alle ore 21:00 (in Italia), lasciando intendere che il materiale e le informazioni in suo possesso siano sottoposti a embargo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Il mese scorso sono stato invitato a Rockstar North a Edimburgo. Durante la visita ho appreso informazioni esclusive su GTA 6. Non appena sarà disponibile l'Extended Look, vi racconterò tutto. Domani. Grazie a tutti coloro che lavorano presso @RockstarGames e che hanno reso possibile tutto questo, non vedo l'ora", ha scritto TGG.

A rafforzare ulteriormente la credibilità dell'indiscrezione è arrivata anche una risposta dello stesso account ufficiale di Rockstar Games, con un'emoji di un gorilla accompagnata da un cuore giallo. Un'interazione che, pur non rappresentando una conferma esplicita dell'evento, sembra avvalorare il racconto del creator.

TGG ha inoltre pubblicato un video dedicato al viaggio a Edimburgo, spiegando di aver dovuto mantenere il silenzio per circa un mese e mezzo. Secondo quanto anticipato, le informazioni ricevute sarebbero abbastanza numerose da richiedere più contenuti: "Potreste pensare di sapere già molto di questo gioco... fidatevi, c'è molto altro. Ci vorrà più di un video".

Al momento, TGG è l'unico partecipante al presunto evento ad aver parlato pubblicamente della visita. Non sono infatti emerse conferme da parte di altri giornalisti o content creator. Se le anticipazioni verranno effettivamente diffuse nelle prossime ore, potrebbero quindi fornire nuovi dettagli su GTA 6 senza necessariamente mostrare materiale di gameplay, considerando che l'evento sarebbe stato concepito come una presentazione hands-off.

Nel frattempo prosegue la pubblicazione di video trafugati del gioco, nel secondo grande leak che ha colpito GTA 6.