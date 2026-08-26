Xbox ha annunciato ufficialmente la funzionalità Disc to Digital e lo ha fatto in occasione della Gamescom, approfittando dunque del palcoscenico offerto dall'evento di Colonia per confermare i rumor che circolavano ormai da tempo in merito a questa tecnologia.

"Oggi introduciamo una funzionalità che porta i vantaggi del digitale sui dischi fisici, offrendo ai giocatori maggiore flessibilità nel modo in cui accedono e giocano ai titoli supportati all'interno dell'ecosistema Xbox", si legge nel comunicato, che aggiunge: "Gli Xbox Insider potranno iniziare a testarla a partire dalla prossima settimana, il 31 agosto."

"Questa novità fa parte del nostro più ampio impegno per la preservazione dei videogiochi. Con il continuo evolversi di tecnologie, dispositivi e modalità di distribuzione, preservare l'accesso ai giochi che le persone possiedono è oggi più importante che mai."

L'annuncio, come detto, è arrivato dopo che hanno cominciato a circolare numerosi rumor su questa funzionalità; fino al culmine di qualche giorno fa, quando sono spuntate in rete anche le icone che si presume identificheranno visivamente il Disc to Digital.