Xbox ha annunciato ufficialmente la funzionalità Disc to Digital e lo ha fatto in occasione della Gamescom, approfittando dunque del palcoscenico offerto dall'evento di Colonia per confermare i rumor che circolavano ormai da tempo in merito a questa tecnologia.
"Oggi introduciamo una funzionalità che porta i vantaggi del digitale sui dischi fisici, offrendo ai giocatori maggiore flessibilità nel modo in cui accedono e giocano ai titoli supportati all'interno dell'ecosistema Xbox", si legge nel comunicato, che aggiunge: "Gli Xbox Insider potranno iniziare a testarla a partire dalla prossima settimana, il 31 agosto."
"Questa novità fa parte del nostro più ampio impegno per la preservazione dei videogiochi. Con il continuo evolversi di tecnologie, dispositivi e modalità di distribuzione, preservare l'accesso ai giochi che le persone possiedono è oggi più importante che mai."
L'annuncio, come detto, è arrivato dopo che hanno cominciato a circolare numerosi rumor su questa funzionalità; fino al culmine di qualche giorno fa, quando sono spuntate in rete anche le icone che si presume identificheranno visivamente il Disc to Digital.
Come funzionerà?
A quanto pare la funzionalità Disc to Digital di Xbox verrà supportata dalla "maggior parte dei giochi Xbox One e Xbox Series X basati su disco": stando al comunicato, "I giocatori potranno ottenere una licenza digitale inserendo un disco supportato in una console Xbox One o Xbox Series X e avviando il gioco."
"Una volta ottenuto il diritto digitale, sarà possibile usufruire dei vantaggi di tale formato, tra cui Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, laddove supportati, mentre il disco fisico continuerà a funzionare esattamente come ha sempre fatto."
"Partiamo con migliaia di titoli e continueremo ad aggiungerne altri nel corso del tempo. Sebbene non tutti i giochi saranno disponibili al lancio, questo rappresenta un passo importante verso un futuro in cui i giocatori possano avere maggiore certezza che i giochi acquistati rimangano a loro disposizione per molti anni."