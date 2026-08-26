Volvy’s Adventure: Reslimed è un remaster del secondo remake di un gioco che non esiste, uscirà il giorno di GTA 6

Devolver Digital e doinksoft hanno annunciato Volvy's Adventure: Reslimed , nuovo platform d'azione a scorrimento laterale destinato al PC. Sarà disponibile su Steam dal 19 novembre 2026, casualmente lo stesso giorno di GTA 6, e viene presentato dall'editore come un " remaster del secondo remake dell'originale platform d'azione monocromatico " dedicato a Volvy, una mascotte immaginaria descritta ironicamente come la più famosa della storia dei videogiochi. Costa 4,99 euro, ma viene proposto in offerta preordine con il 20% di sconto, ossia a 3,74 euro.

Dalla fiction al videogioco

L'avventura porterà Volvy attraverso quattro mondi, popolati da nemici e boss, con l'obiettivo di raccogliere cipolle che permetteranno al protagonista di mantenere al massimo le proprie capacità. Il personaggio potrà sfruttare la sua mano gigante per superare gli ostacoli: potrà usarla per librarsi sopra grandi voragini, muoversi lungo le rotaie, attraversare rapidamente gli scenari e farsi strada nel sottosuolo.

La raccolta delle cipolle avrà anche una funzione particolare. Quando Volvy ne consumerà abbastanza potrà trasformarsi in Swolvy, una versione muscolosa del protagonista pensata per affrontare le situazioni più difficili.

Anche la storia viene descritta con il consueto tono umoristico di Devolver Digital. Alcuni stregoni hanno liberato una misteriosa sostanza gelatinosa e rapito gli amici di Volvy, costringendo il protagonista a partire per salvarli e fermare i responsabili.

Tra le caratteristiche annunciate figura il sistema di movimento basato sulla grande mano di Volvy, che consentirà di planare, grindare, scavare e distruggere nemici e ostacoli, oltre a raggiungere passaggi segreti. Il gioco punta inoltre a rielaborare in profondità l'aspetto visivo delle precedenti versioni (ahem): ogni pixel dell'originale Volvy's Adventure e delle successive riedizioni è stato ridisegnato e riprogettato dal team originale, con l'aggiunta del colore. Un lavorone, considerando il materiale di partenza decisamente aleatoreo. Non mancheranno poi contenuti inediti, come l'intero gioco. I minigiochi presenti tra un livello e l'altro sono stati riprogettati (ahem) e, secondo la descrizione ufficiale, non conterranno più riferimenti che incoraggiavano i bambini a fumare sigarette.