Devolver Direct annunciato, tornerà anche il mitico Volvy per il suo quindicesimo compleanno

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vale la pena di notificarvi che seguiremo l'evento in diretta per voi e commenteremo tutti gli annunci con il nostro solito piglio. Cosa potrebbe essere annunciato o mostrato?

In verità Devolver Digital ha diversi giochi interessanti in sviluppo, alcuni dei quali molto attesi dalla comunità. Ad esempio potrebbe mostrare di nuovo il folle Baby Steps, in cui Nate, il protagonista, ha scoperto il potere di camminare e vuole sfruttarlo fino alle sue estreme conseguenze. Oppure potrebbe trovare spazio The Crush House di Nerial, in cui il giocatore deve dirigere un reality show folle ambientato nel 1999. Ci potrebbero essere novità anche su Human Fall Flat 2, pur essendo il gioco appena stato rinviato per rifinirlo meglio. Altro gioco attesissimo è Stick It to the Stickman, un folle brawler pieno di personaggi stilizzati. Sarebbe bello saperne di più anche sul suggestivo Neva di Nomada Studio, o su Skate Story, di cui non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale pur essendo previsto per il 2024. Come dimenticarsi infine del folle Anger Foot, uno sparatutto in prima persona da giocarsi a tutta velocità, previsto anch'esso per il 2024, o di The Plucky Squire, forse il più atteso del gruppo per le sue particolarità stilistiche. Insomma, Devolver Digital ha davvero tanta carne al fuoco. Speriamo che la cuocia bene.