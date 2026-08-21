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Xbox, spuntano online le icone per la funzionalità Disc to Digital

Gli utenti del programma Insider di Xbox hanno individuato le icone destinate all'utilizzo della tanto chiacchierata funzionalità Disc to Digital.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/08/2026
Xbox Series X

A quanto pare sono spuntate online le icone per la funzionalità Disc to Digital di Xbox, scovate da alcuni utenti all'interno del codice delle ultime build destinate ai membri del programma Insider.

Il simbolo in questione, disponibile sia in versione "chiara" che "scura", punta a rappresentare visivamente la digitalizzazione del disco, che nell'immagine passa dalla sua forma fisica a quella di piccoli pixel.

E il funzionamento della tecnologia Disc to Digital è appunto questo: si inserisce un disco nel lettore della console e, dopo aver agito sul pulsante che ora possiamo vedere, quel contenuto viene trasformato in una licenza digitale collegata al profilo.

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Certo, non sono mancate sui social battute sul fatto che la sequenza ricordi per certi versi il famigerato schiocco di dita di Thanos, che ha portato alla polverizzazione di metà delle creature presenti nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Infinity War.

E, al di là degli scherzi, pensando all'ormai (apparentemente) inevitabile destino dei supporti fisici, l'accostamento fa senz'altro riflettere.

Come funzionerà il Disc to Digital

L'individuazione delle icone sembra confermare che il debutto della funzionalità Disc to Digital di Xbox potrebbe essere imminente ed è dunque lecito attendersi un annuncio ufficiale a breve, magari nel corso della Gamescom che si svolgerà fra pochi giorni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Stando alle informazioni trapelate finora, il funzionamento di questa tecnologia sarà semplice: basterà inserire un disco di Xbox One o Xbox Series X in una qualsiasi console dotata di lettore ottico per trasformarlo in una licenza digitale che, a quel punto, verrà associata sia al disco che al profilo del giocatore.

Se tuttavia il disco dovesse passare in mano a un altro proprietario, alla successiva esecuzione la licenza verrà trasferita al nuovo utente e il precedente diritto di utilizzo verrà revocato, impedendo in questo modo qualsiasi duplicazione o abuso.

#Rumor #Microsoft
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