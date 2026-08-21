Xbox, spuntano online le icone per la funzionalità Disc to Digital

A quanto pare sono spuntate online le icone per la funzionalità Disc to Digital di Xbox, scovate da alcuni utenti all'interno del codice delle ultime build destinate ai membri del programma Insider.

Il simbolo in questione, disponibile sia in versione "chiara" che "scura", punta a rappresentare visivamente la digitalizzazione del disco, che nell'immagine passa dalla sua forma fisica a quella di piccoli pixel.

E il funzionamento della tecnologia Disc to Digital è appunto questo: si inserisce un disco nel lettore della console e, dopo aver agito sul pulsante che ora possiamo vedere, quel contenuto viene trasformato in una licenza digitale collegata al profilo.

Certo, non sono mancate sui social battute sul fatto che la sequenza ricordi per certi versi il famigerato schiocco di dita di Thanos, che ha portato alla polverizzazione di metà delle creature presenti nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Infinity War.

E, al di là degli scherzi, pensando all'ormai (apparentemente) inevitabile destino dei supporti fisici, l'accostamento fa senz'altro riflettere.