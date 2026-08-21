L'incubo di Grace e Leon su Nintendo: acquista Resident Evil Requiem per Switch 2 al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Resident Evil Requiem per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 59,99€ (minimo storico). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Resident Evil Requiem propone un'esperienza che punta a combinare due approcci differenti al gameplay, legati ai suoi protagonisti. Ambientato nell'ottobre 2026, il gioco segue inizialmente Grace Ashcroft, analista dell'FBI incaricata di investigare sulle misteriose morti di alcuni sopravvissuti all'incidente di Raccoon City, avvenuto ventotto anni prima. Le vittime sono colpite dalla Sindrome di Raccoon City (RCS), una mutazione legata al virus T.