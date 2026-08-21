L'incubo di Grace e Leon su Nintendo: acquista Resident Evil Requiem per Switch 2 al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Resident Evil Requiem per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 59,99€ (minimo storico). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Resident Evil Requiem propone un'esperienza che punta a combinare due approcci differenti al gameplay, legati ai suoi protagonisti. Ambientato nell'ottobre 2026, il gioco segue inizialmente Grace Ashcroft, analista dell'FBI incaricata di investigare sulle misteriose morti di alcuni sopravvissuti all'incidente di Raccoon City, avvenuto ventotto anni prima. Le vittime sono colpite dalla Sindrome di Raccoon City (RCS), una mutazione legata al virus T.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'indagine conduce Grace all'Hotel Wrenwood, luogo particolarmente traumatico per la protagonista: otto anni prima, infatti, sua madre Alyssa era stata brutalmente assassinata proprio all'interno dell'edificio. La scoperta di un dischetto di dati nascosto dalla madre prima della sua morte riporta Grace al centro di una vicenda legata anche a Victor Gideon, ex scienziato di Umbrella Corporation.
Dal punto di vista del gameplay, la parte dedicata a Grace punta maggiormente sulla componente survival horror. L'esplorazione, la tensione e la necessità di affrontare le situazioni con maggiore cautela diventano elementi centrali dell'esperienza.
Parallelamente entra in scena Leon S. Kennedy. Con Leon, l'esperienza assume invece un'impostazione più orientata all'azione, caratterizzata da un approccio maggiormente dinamico agli scontri. Qui la nostra recensione.