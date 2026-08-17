I primi voti di The Sinking City 2 sembrano indicare un passo avanti rispetto al primo

Sono emersi i primi voti provenienti dalle recensioni di The Sinking City 2, e nel complesso il gioco sembra rappresentare decisamente un passo avanti rispetto al primo capitolo, almeno in base a queste prime valutazioni.
Nel caso non l'abbiate fatto, vi rimandiamo prima di tutto alla nostra recensione di The Sinking City 2, che si allinea a molte delle valutazioni emerse finora valutando il titolo di Frogwares come complessivamente azzeccato, sebbene non privo di difetti.
Si tratta di un survival horror particolare nella sua ambientazione lovecraftina, in grado di coinvolgere un'intera città nel tipico orrore oscuro e mitologico dell'autore di Providence, che riesce a mantenere gli elementi positivi visti nel primo capitolo e migliorarne vari aspetti.
Una digressione nell'horror ben riuscita
Non sono ancora molte le recensioni raccolte, ma il sito aggregatore Metacritic mostra un voto medio, definito "Metascore", di 79 al momento, per quanto riguarda la versione PS5 (quella con la maggiore quantità di recensioni raccolte, oltre 30), cosa che posiziona questo seguito nettamente al di sopra dell'originale che si è fermato a 71.
Su OpenCritic segna al momento un risultato anche migliore, arrivando a 81, a dimostrazione di un atteggiamento più positivo per questo seguito rispetto a quello nei confronti dell'originale.
Vediamo alcuni dei voti emersi finora:
- DualShockers - 90
- Console Creatures - 90
- GameSpew - 90
- CGMagazine - 85
- PlayStation Universe - 85
- GamesRadar+ - 80
- GameReactor - 80
- GamingTrend - 80
- Worth Playing - 80
- GameBlast - 80
- Multiplayer.it - 75
- Push Square - 70
- Cubed3 - 70
- Guardian - 60
In generale, le recensioni lodano questo esperimento di Frogwares nell'ambito del survival horror dopo anni di avventure grafiche giudicandolo ben riuscito, in grado di generare atmosfere notevoli e una tensione costante.
Qualcuno apprezza gli enigmi inseriti, altri meno, mentre le performance e l'aspetto tecnico sono forse le questioni più problematiche, in linea di massima, ma The Sinking City 2 si dimostra un titolo dotato di una notevole anima.
Proprio la scorsa settimana abbiamo visto un trailer che racconta la Arkham sommersa dagli orrori.