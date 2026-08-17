Remothered: Red Nun's Legacy ha una data di uscita e un nuovo, spaventoso trailer

Stormind Games ha annunciato la data di uscita di Remothered: Red Nun's Legacy, che sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 a partire dal 27 ottobre, come conferma lo spaventoso trailer pubblicato per l'occasione.

Fra visioni, flashback, personaggi misteriosi e scenari decisamente inquietanti, il video rimette al centro la protagonista dell'avventura, Susan, che si ritrova a esplorare le stanze e i corridoi di una villa isolata ai piedi dell'Etna in cerca di sua figlia.

La scomparsa della ragazza sembra purtroppo legata alla leggenda della Red Nun e alle sue origini, che a quanto pare sono legate al passato della famiglia di Susan e che scopriremo nell'ambito di una storia che si preannuncia appassionante e piena di colpi di scena.

A donare spessore e carisma ai personaggi di Remothered: Red Nun's Legacy ci penserà un cast di attori di indubbio talento, capitanati da Cissy Jones (The Walking Dead, Life is Strange, vincitrice del BAFTA per Firewatch) e Maggie Robertson (Lady Dimitrescu in Resident Evil Village), che reciteranno sulle note della colonna sonora firmata da Akira Yamaoka.