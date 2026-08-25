Apple presenta il nuovo Mac mini con chip M5 Pro e M6: prestazioni ancora più potenti

Apple presenta il nuovo Mac mini dotato di chip M5 Pro e M6 , con prestazioni nettamente migliorate e una serie di ottimizzazioni volte a offrire un'esperienza ancora più fruibile e convincente. Il suo design compatto continua ad essere uno dei principali punti di forza, ma stavolta prestazioni e versatilità contribuiscono ulteriormente. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Caratteristiche e novità del nuovo Mac mini

Il dispositivo ultra-compatto è dotato del chip M5 Pro e del nuovissimo M6. Con quest'ultimo i miglioramenti sono ancora più evidenti: prestazioni IA fino a 4 volte più veloci, archiviazione e grafica due volte più scattanti - secondo quanto riportato ufficialmente da Apple - e una CPU più veloce del 40%. Ciò si traduce chiaramente in un'esperienza altamente fluida, che si tratti di attività quotidiane o di flussi di lavoro IA agentici.

Mac mini con chip M6

Allo stesso tempo, il chip M5 Pro offre prestazioni migliorate, dallo sviluppo di videogiochi a progetti impegnativi che richiedono grande velocità. Entrambi i modelli integrano le tecnologie Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, nonché connettività 2,5Gb Ethernet migliorata con possibilità di arrivare a 10Gb e macOS 27 con le sue diverse funzionalità inedite. Nello specifico, il chip M5 Pro integra una CPU fino a 18 core e una GPU fino a 20 core, offrendo un notevole incremento delle prestazioni nei carichi di lavoro più impegnativi, come editing video, rendering 3D, sviluppo software e gestione di applicazioni professionali. Supporta inoltre fino a 64 GB di memoria unificata con 307 GBps di banda di memoria.

M5 Pro

Il nuovo M6, invece, porta la CPU a 12 core, due in più rispetto alla generazione precedente, garantendo maggiore potenza nell'esecuzione simultanea di più attività. A questo si aggiungono una maggiore banda di memoria e i Neural Accelerator integrati nella GPU a 12 core, pensati per accelerare i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e al machine learning. Il risultato dovrebbe tradursi in un Mac mini più reattivo, efficiente e capace di gestire con maggiore facilità anche le attività più complesse.