Dalle passkey per i backup alle password complesse: WhatsApp ha nuove funzioni per proteggervi

WhatsApp ha annunciato tre novità dedicate alla sicurezza degli account , per rendere più difficile l'accesso da parte di soggetti non autorizzati e offrire agli utenti maggiori informazioni quando ricevono chiamate da numeri sconosciuti. Le nuove funzioni riguardano la verifica in due passaggi, le chiamate provenienti da numeri non presenti in rubrica e le passkey, che diventano più flessibili soprattutto per chi utilizza WhatsApp su più dispositivi.

La verifica in due passaggi passa dal PIN alla password

La principale novità riguarda la verifica in due passaggi. WhatsApp sostituisce il tradizionale PIN di sei cifre con una vera e propria password, che può contenere lettere, numeri e caratteri speciali. La modifica permette di utilizzare combinazioni molto più complesse rispetto a un semplice codice numerico, rendendo più difficile indovinare le credenziali utilizzate per proteggere l'account.

L'immagine che riassume le novità per la sicurezza su WhatsApp

Su Android, WhatsApp mostrerà inoltre maggiori informazioni quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto. L'utente potrà sapere se il numero proviene da un Paese diverso dal proprio e quanti gruppi WhatsApp ha in comune con il chiamante. Non si tratta di una verifica completa dell'identità, ma sono informazioni che possono aiutare a capire se rispondere o meno. Per esempio, un numero proveniente da un Paese con cui non si hanno rapporti e che non condivide alcun gruppo può rappresentare un segnale utile per decidere di non rispondere.

WhatsApp ha inoltre annunciato che oltre un miliardo di utenti ha già associato una passkey al proprio account. Questa tecnologia permette di effettuare l'accesso utilizzando sistemi di autenticazione già presenti sul dispositivo, come impronta digitale, riconoscimento del volto o blocco dello schermo.

La novità riguarda ora soprattutto chi utilizza più dispositivi: WhatsApp permette di associare più passkey allo stesso account. Diventa così possibile avere una passkey sia sul proprio dispositivo Android sia su un iPhone, senza dover utilizzare necessariamente lo stesso metodo di autenticazione su entrambi.

WhatsApp sta inoltre estendendo l'utilizzo delle passkey ai backup delle chat. Gli utenti possono utilizzarle per proteggere i backup con la crittografia end-to-end, senza dover ricordare una password specifica o il lungo codice di 64 cifre utilizzato per la protezione manuale dei backup.

Le tre novità sono in fase di distribuzione su Android e iOS. WhatsApp sta procedendo con un rollout graduale, quindi alcune funzioni potrebbero non essere ancora disponibili su tutti gli account. L'azienda consiglia di mantenere l'app aggiornata per ricevere le nuove opzioni.