Gamescom 2026, ASUS presenta nuove periferiche: velocità, prestazioni e personalizzazione

In occasione della Gamescom 2026, ASUS Republic of Gamers ha presentato una serie di novità per i giocatori. In questo articolo ci concentreremo principalmente sulle nuove periferiche, tra cui mouse e tastiere altamente personalizzabili con soluzioni adattabili ad ogni setup. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e vi informeremo non appena avremo dettagli aggiuntivi su disponibilità e prezzi ufficiali.
Nuove tastiere
Partiamo dalla tastiera wireless ROG Strix Morph 96 X, dotata di poggiapolsi rimovibile e keycap ROG sublimati. Si tratta di una tastiera con un fattore di forma al 96%, dotata di switch ROG NX V2 hot-swappable e di un PCB orientato a sud: ciò si traduce in una compatibilità ottimale dei keycap e un design completamente personalizzabile in base alle proprie preferenze ed esigenze.
La manopola di controllo consente di gestire facilmente la riproduzione multimediale, nonché la regolazione del volume e l'illuminazione della tastiera. La connettività tri-mode la rende ancora più versatile: tecnologia wireless ROG SpeedNova da 2.4GHz e Bluetooth, nonché classica modalità USB cablata. Inoltre, è compatibile con macOS.
ASUS ha inoltre presentato la tastiera magnetica ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, pensata per chi ha esigenze particolarmente specifiche. La tastiera è dotata di switch magnetici hot-swappable con attuazione regolabile da 0,1 a 3,3 mm. A contribuire sono un pulsante Rapid Trigger e speed tap dedicato, oltre a un polling rate di 8000 Hz per digitazioni estremamente rapide e soddisfacenti.
La digitazione è silenziosa grazie alla struttura di smorzamento a cinque strati e al montaggio a guarnizione avanzato, mentre i keycap PBT double-shot sono resistenti e garantiscono un'esperienza altamente convincente anche nelle sessioni più intense.
Nuovi mouse
ASUS ha presentato il mouse ROG Gladius IV Ace, pensato per gli eSport e per garantire la massima affidabilità anche nelle situazioni più concitate. Tra i principali punti chiave troviamo: peso personalizzabile, sensore ROG AimPoint Pro 65K, tecnologia wireless ROG SpeedNova 8K Gen II, Zone Mode e set di pesi modulari per regolare il peso del mouse con sette diverse configurazioni.
Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un prodotto pensato per essere estremamente preciso, nonché per garantire un tracciamento impeccabile, un'attuazione istantanea e una durata pari a 100 milioni di attuazioni. A contribuire è il sensore ROG Aimpoint Pro 65K con una sensibilità fino a 65.000 DPI. Successivamente sarà disponibile anche la versione Ace Max, leggermente più grande e pensata per migliorare ulteriormente l'ergonomia.
Passiamo al mouse ROG Spatha X 65K, un dispositivo wireless con 12 pulsanti programmabili, cinque configurazioni di peso e switch intercambiabili. Inoltre, è dotato di un dock di ricarrica avanzato, mentre i pulsanti programmabili possono essere utilizzati per abilità e macro in base alle proprie necessità.
Non è tutto, perché sono presenti due opzioni di switch: il ROG Micro Switch II per una sensazione nitida e una durata di oltre 100 milioni di clic, e il ROG Silent Micro Switch per una sensazione più attenuata e una durata di oltre 50 milioni di clic. Il sensore ROG AimPoint Pro 65K fornisce una sensibilità fino a 65.000 DPI e una personalizzazione della distanza di sollevamento su 11 livelli. Può essere utilizzato tramite RF a 2.4GHz, Bluetooth o USB cablato.
Controller ROG Raikiri II Pro PC
Protagonista degli annunci è anche il controller ROG Raikiri II Pro PC, con tecnologia ROG SpeedNova e polling rate di 8K con una latenza ultra-bassa nella modalità cablata o 2.4GHz. Il dispositivo è dotato di joystick TMR hot-swappable con anti-drift, grilletti dual-mode e pulsanti micro-switch per un feedback tattile.
Sono presenti anche due bumper extra ad artiglio e quattro pulsanti posteriori rimovibili, in modo da personalizzare la propria esperienza in base alle diverse esigenze. Potrete infatti rimappare pulsanti, regolare l'illuminazione e tanto altro ancora. Questo controller ha un'autonomia di 79 ore in modalità 2.4GHz.
Soundbar gaming ROG Gjallar
Infine, ASUS ha presentato la soundbar ROG Gjallar con microfoni integrati con cancellazione dell'eco acustico (AEC), subwoofer wireless e audio Dolby Atmos immersivo.
Come vi abbiamo anticipato, l'articolo è in aggiornamento e vi informeremo con ulteriori dettagli su disponibilità e prezzi. E a voi interessa qualche prodotto in particolare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.