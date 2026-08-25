Gamescom 2026, ASUS presenta nuove periferiche: velocità, prestazioni e personalizzazione

In occasione della Gamescom 2026, ASUS Republic of Gamers ha presentato una serie di novità per i giocatori. In questo articolo ci concentreremo principalmente sulle nuove periferiche , tra cui mouse e tastiere altamente personalizzabili con soluzioni adattabili ad ogni setup. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e vi informeremo non appena avremo dettagli aggiuntivi su disponibilità e prezzi ufficiali.

Nuove tastiere

Partiamo dalla tastiera wireless ROG Strix Morph 96 X, dotata di poggiapolsi rimovibile e keycap ROG sublimati. Si tratta di una tastiera con un fattore di forma al 96%, dotata di switch ROG NX V2 hot-swappable e di un PCB orientato a sud: ciò si traduce in una compatibilità ottimale dei keycap e un design completamente personalizzabile in base alle proprie preferenze ed esigenze.

La manopola di controllo consente di gestire facilmente la riproduzione multimediale, nonché la regolazione del volume e l'illuminazione della tastiera. La connettività tri-mode la rende ancora più versatile: tecnologia wireless ROG SpeedNova da 2.4GHz e Bluetooth, nonché classica modalità USB cablata. Inoltre, è compatibile con macOS.

Tastiera wireless ROG Strix Morph 96 X

ASUS ha inoltre presentato la tastiera magnetica ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, pensata per chi ha esigenze particolarmente specifiche. La tastiera è dotata di switch magnetici hot-swappable con attuazione regolabile da 0,1 a 3,3 mm. A contribuire sono un pulsante Rapid Trigger e speed tap dedicato, oltre a un polling rate di 8000 Hz per digitazioni estremamente rapide e soddisfacenti.

Tastiera ASUS TUF Gaming K4 Magnetic

La digitazione è silenziosa grazie alla struttura di smorzamento a cinque strati e al montaggio a guarnizione avanzato, mentre i keycap PBT double-shot sono resistenti e garantiscono un'esperienza altamente convincente anche nelle sessioni più intense.