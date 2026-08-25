0

I giochi di PS Plus Essential di settembre 2026 sono stati scoperti in anticipo

Un noto leaker ha svelato nuovamente in anticipo i giochi di PS Plus Essential di settembre 2026: vediamo quali sono e per quali piattaforme.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Il logo di PS Plus

Dal primo di settembre avremo accesso ai giochi di PS Plus Essential, il livello base del servizio in abbonamento di PlayStation. L'annuncio ufficiale di Sony dovrebbe arrivare a breve, ma il noto leaker billbil-kun ha anticipato la compagnia giapponese svelando i giochi gratis tramite le pagine di Dealabs.

Vediamo cosa è stato indicato dalla fonte.

I giochi gratis di PS Plus Essential di settembre 2026

I titoli del prossimo mese per gli abbonati saranno:

  • Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5)
  • Chained Echoes (PS4, PS5)
  • Wobbly Life (PS5)

Sniper Elite: Resistance è uno sparatutto nel quale vestiamo i panni di un cecchino britannico che deve infiltrarsi in territori nazisti ed eliminare degli obiettivi. Chained Echoes è invece un gioco di ruolo a turni in stile 16 bit, nel quale dobbiamo esplorare un mondo fantasy nel quale tre regni sono in guerra tra loro. Infine, Wobbly Life è un titolo sandbox basato sulla fisica nel quale si può giocare con gli amici online o in cooperativa locale: ci sono minigiochi e missioni della storia da completare.

PlayStation Plus perderà almeno 10 giochi a settembre, vediamo quali sono stati svelati PlayStation Plus perderà almeno 10 giochi a settembre, vediamo quali sono stati svelati

Ovviamente al momento dobbiamo considerare il tutto come un rumor e nulla più, ma billbil-kun da anni riporta questo tipo di informazioni correttamente, quindi può essere considerato molto affidabile.

Ricordiamo infine quali sono i giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026.

#PlayStation Plus
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi di PS Plus Essential di settembre 2026 sono stati scoperti in anticipo