I giochi di PS Plus Essential di settembre 2026 sono stati scoperti in anticipo

Dal primo di settembre avremo accesso ai giochi di PS Plus Essential , il livello base del servizio in abbonamento di PlayStation. L'annuncio ufficiale di Sony dovrebbe arrivare a breve, ma il noto leaker billbil-kun ha anticipato la compagnia giapponese svelando i giochi gratis tramite le pagine di Dealabs.

I giochi gratis di PS Plus Essential di settembre 2026

I titoli del prossimo mese per gli abbonati saranno:

Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5)

Chained Echoes (PS4, PS5)

Wobbly Life (PS5)

Sniper Elite: Resistance è uno sparatutto nel quale vestiamo i panni di un cecchino britannico che deve infiltrarsi in territori nazisti ed eliminare degli obiettivi. Chained Echoes è invece un gioco di ruolo a turni in stile 16 bit, nel quale dobbiamo esplorare un mondo fantasy nel quale tre regni sono in guerra tra loro. Infine, Wobbly Life è un titolo sandbox basato sulla fisica nel quale si può giocare con gli amici online o in cooperativa locale: ci sono minigiochi e missioni della storia da completare.

Ovviamente al momento dobbiamo considerare il tutto come un rumor e nulla più, ma billbil-kun da anni riporta questo tipo di informazioni correttamente, quindi può essere considerato molto affidabile.

Ricordiamo infine quali sono i giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026.