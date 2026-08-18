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PlayStation Plus perderà almeno quattro giochi a settembre, vediamo quali sono stati svelati

Vediamo un primo elenco dei giochi che verranno rimossi a settembre dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sony.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/08/2026
Un'immagine di Persona 5 Tactica

Con l'arrivo dei nuovi giochi previsti per agosto, viene aggiornata la lista dei titoli che lasceranno PlayStation Plus a settembre, sebbene non sia ancora un elenco definitivo: al momento si tratta di quattro giochi che rientrano tra i partenti.

La lista è tratta dalle informazioni riportate sulle sezioni giapponese e asiatica del PlayStation Store, dunque potrebbe presentare delle variazioni rispetto all'elenco dei titoli che verranno tolti in Europa, ma per il momento vengono segnati i seguenti giochi:

  • Persona 5 Tactica
  • EA Sports Madden NFL 26
  • Toy Story 2 (PS Plus Premium)
  • Toy Story 3 (PS Plus Premium)

L'organizzazione riguardante la rimozione dei giochi dal catalogo di PlayStation Plus, sul fronte Extra e Premium, non è mai molto chiara, dunque bisogna aspettarsi ulteriori ampliamenti dell'elenco nel prossimo periodo.

Per il momento è una lista parziale

La particolarità del mese di settembre sembra essere la presenza di due giochi destinati ad abbandonare il catalogo di PlayStation Plus Premium, che solitamente è quello che rimane più stabile rispetto agli altri, anche perché è quello che riceve meno novità in generale.

In ogni caso, al momento non si tratta di abbandoni particolarmente sostanziosi, al di là di Persona 5 Tactica che rappresenta per ora il titolo di maggiore interesse tra quelli destinati ad uscire dal servizio.

Helldivers 2 arriva su PlayStation Plus Extra e Premium in concomitanza con l'aggiornamento "Devoid of Liberty" Helldivers 2 arriva su PlayStation Plus Extra e Premium in concomitanza con l'aggiornamento Devoid of Liberty

È molto probabile che nelle prossime settimane l'elenco sia destinato ad ampliarsi, con l'aggiunta di ulteriori giochi che verranno rimossi dal catalogo di Extra e Premium, ma vista la vaghezza nelle comunicazioni al riguardo non possiamo far altro che attendere ulteriori informazioni direttamente dal PlayStation Store.

Nel frattempo, ricordiamo che da oggi sono disponibili i nuovi giochi di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium, oltre ovviamente a quelli di Plus Essential disponibili dall'inizio del mese.

#PlayStation Plus
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