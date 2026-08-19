Il director di Dishonored ha aperto uno studio per continuare a lavorare sugli immersive sim

Horne è stato collega di Smith per oltre otto anni e ha lavorato anche su Redfall.

Harvey Smith è noto in qualità di director dell'amato Dishonored e ha fatto parte del team dal 2008 fino al 2024, ma da questo momento il mondo inizierà a conoscerlo in quanto co-fondatore di Black Pony Immersive , un nuovo studio di sviluppo creato insieme a Ben Horne .

Di cosa si occuperà Black Pony Immersive

Black Pony Immersive lavorerà sugli immersive sim, ovvero titoli fondati sulle scelte del giocatore, su sistemi di gioco interconnessi e "momenti emergenti" che variano a seconda dell'esperienza di ogni singola persona. In altre parole, opere come Dishonored e il suo seguito e i primi Deus Ex.

Harvey Smith

Smith assume il ruolo di CEO e director creativo, mentre Horne ricopre la carica di COO e produttore esecutivo. "In un momento di forte instabilità per l'industria, sono orgoglioso di annunciare il passo successivo del mio percorso nel mondo dei videogiochi con la presentazione di un nuovo studio", ha dichiarato Smith in un comunicato stampa.

"Questo progetto riflette tutto ciò che abbiamo imparato e tutto ciò che ci è più caro. I miei ricordi preferiti legati al gaming nascono dal vedere i giocatori affrontare le sfide con creatività, immergendosi a fondo nel nostro world building. Cerchiamo di premiare i giocatori per la loro curiosità e la loro esplorazione. Nel nostro nuovo studio stiamo realizzando esattamente il tipo di giochi per giocatore singolo che ci appassionano di più."

Black Pony Immersive vanta sviluppatori con esperienze pregresse presso Arkane Studios, Insomniac Games, Epic Games, Avalanche Studios e Volition. Tra questi professionisti c'è anche Richard Bare, con cui Smith ha lavorato a stretto contatto per oltre 15 anni in Arkane e durante la collaborazione su Deus Ex.

Il logo di Black Pony Immersive

"Questo gruppo lavora insieme da anni, in alcuni casi da decenni, ed è stato creato appositamente per realizzare i giochi ambiziosi che amiamo: gli immersive sim", ha aggiunto Horne nello stesso comunicato stampa. "Condividiamo la visione di creare giochi che spingano oltre i limiti dell'immersione del giocatore. Non vediamo l'ora di svelare di più a breve."

Vi lasciamo infine alla recensione di Thick as Thieves, il nuovo immersive sim di Warren Spector.