I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026 sono disponibili da oggi

Annunciati la scorsa settimana , si tratta di otto giochi aggiunti al catalogo Extra e due classici che vanno ad arricchire il catalogo di titoli esclusivamente destinati agli abbonati al tier Premium, rimanendo accessibili per un periodo di tempo che non è ancora ben definito.

Come da programma, Sony ha reso disponibili da oggi, martedì 18 , i giochi di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium , arricchendo in maniera notevole il catalogo del servizio in abbonamento con una bella mandata di titoli molto interessanti.

Vediamo la lista dei giochi disponibili

Troviamo in questa nuova mandata di giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026 una notevole varietà di generi e atmosfere, che rendono sicuramente interessanti queste nuove introduzioni, andando da Helldivers 2 a Kingdom Come Deliverance 2.

Ricordiamo dunque le liste dei giochi aggiunti oggi al servizio, ricordando che il tier Premium comprende anche l'Extra al suo interno, ed entrambi comprendono l'Essential.

PlayStation Plus Extra (disponibili anche con Premium)

Helldivers 2 - PS5

Kingdom Come: Deliverance 2 - PS5

Vampire Survivors - PS5, PS4

Hell is Us - PS5

Umamusume Pretty Derby - Party Dash - PS4

Two Point Museum - PS5

Metro Exodus - PS5, PS4

Dying Light 2 - PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Onimusha: Dawn of Dreams - PS5, PS4

Disney's Atlantis: The Lost Empire - PS5, PS4

I titoli di maggior interesse sono probabilmente proprio lo sparatutto fantascientifico in terza persona Helldivers 2 e il gioco di ruolo Kingdom Come Deliverance 2, ma ci sono anche altri elementi interessanti come il survival horror Dying Light 2 e il bizzarro Umamusume Pretty Derby.

Tra i classici, risulta particolarmente interessante Onimusha: Dawn of Dreams, considerando peraltro come la serie stia per tornare in auge con il nuovo capitolo in arrivo.