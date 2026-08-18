I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026 sono disponibili da oggi

Come da programma, Sony ha reso disponibili da oggi, martedì 18, i giochi di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium, arricchendo in maniera notevole il catalogo del servizio in abbonamento con una bella mandata di titoli molto interessanti.
Annunciati la scorsa settimana, si tratta di otto giochi aggiunti al catalogo Extra e due classici che vanno ad arricchire il catalogo di titoli esclusivamente destinati agli abbonati al tier Premium, rimanendo accessibili per un periodo di tempo che non è ancora ben definito.
A questi peraltro vanno aggiunti anche i giochi di PlayStation Plus Essential di agosto, considerando che entrambi i livelli comprendono anche quello base, cosa che porta in totale a una notevole infornata.
Vediamo la lista dei giochi disponibili
Troviamo in questa nuova mandata di giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2026 una notevole varietà di generi e atmosfere, che rendono sicuramente interessanti queste nuove introduzioni, andando da Helldivers 2 a Kingdom Come Deliverance 2.
Ricordiamo dunque le liste dei giochi aggiunti oggi al servizio, ricordando che il tier Premium comprende anche l'Extra al suo interno, ed entrambi comprendono l'Essential.
PlayStation Plus Extra (disponibili anche con Premium)
- Helldivers 2 - PS5
- Kingdom Come: Deliverance 2 - PS5
- Vampire Survivors - PS5, PS4
- Hell is Us - PS5
- Umamusume Pretty Derby - Party Dash - PS4
- Two Point Museum - PS5
- Metro Exodus - PS5, PS4
- Dying Light 2 - PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Onimusha: Dawn of Dreams - PS5, PS4
- Disney's Atlantis: The Lost Empire - PS5, PS4
I titoli di maggior interesse sono probabilmente proprio lo sparatutto fantascientifico in terza persona Helldivers 2 e il gioco di ruolo Kingdom Come Deliverance 2, ma ci sono anche altri elementi interessanti come il survival horror Dying Light 2 e il bizzarro Umamusume Pretty Derby.
Tra i classici, risulta particolarmente interessante Onimusha: Dawn of Dreams, considerando peraltro come la serie stia per tornare in auge con il nuovo capitolo in arrivo.