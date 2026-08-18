Warren Spector si ritira: l'autore di Thief e Deus Ex abbandona lo sviluppo di videogiochi

Nel suo messaggio, Spector spiega di aver avuto una "carriera fantastica" di cui non cambierebbe nulla, con "17 giochi completi", 9 pacchetti di espansione e titoli che vengono ancora giocati dopo "15, 20, 30 anni" , con "la maggior parte di essi appartiene a un genere che ha avuto un'influenza ben oltre ciò che io o chiunque altro ci aspettassimo".

Il game designer, che ha lanciato proprio di recente il suo nuovo stealth action PvPvE Thick as Thieves con il team Otherside Entertainment, ha deciso di aver raggiunto gli obiettivi che voleva e non sente più l'esigenza di andare avanti in questo ambito, scegliendo dunque di ritirarsi almeno dallo sviluppo attivo, in attesa di capire se continuerà a lavorare in altri ambiti o con ruoli diversi.

Con una comunicazione personale pubblicata sulla propria pagina di LinkedIn, Warren Spector ha annunciato la sua decisione di lasciare il mondo dello sviluppo videoludico e ritirarsi dalla scena, cosa che rappresenta una notizia importante e piuttosto malinconica arrivando dall' autore di titoli come Thief e Deus Ex .

Una lunga carriera piena di successi storici

Giunto al 44° anno da sviluppatore, insomma, Warren Spector si sente alquanto "arrivato" e ha intenzione ora di ritirarsi dalle prime linee dello sviluppo di videogiochi e lasciare spazio ad altri, considerando che sente di aver fatto la sua parte in pieno.

Warren Spector tra le sue creature

"Ho guidato team composti da una dozzina di persone fino a 800. Ho lavorato per grandi aziende e ho avviato startup. Mi piace pensare di aver aiutato alcune persone dal talento pazzesco nel loro percorso professionale (quest'ultimo aspetto è il più importante)", ha riferito Spector.

"Con tutto questo alle spalle e con l'età e la salute (il mio business) che mi stanno mettendo alla prova, sento di aver fatto ciò che mi ero prefissato. È ora di scrivere qualche libro, dedicarmi alla lettura, tenere qualche conferenza e magari fare un po' di consulenza", ha aggiunto il designer nel messaggio, facendo capire forse quale sarà la sua nuova strada.

Tuttavia, tutto il messaggio sembra anche attraversato da una certa incertezza, come se Spector non si sentisse ancora completamente sicuro di voler lasciare del tutto il mondo dello sviluppo dei videogiochi: "Ho sicuramente sentimenti contrastanti al riguardo. Voglio dire, ci sono tre giochi in particolare che mi piacerebbe ancora realizzare (uno è molto grande... uno è molto piccolo... e uno non so come realizzarlo, il che mi spaventa)".

Tuttavia, sostiene anche che "il settore dei videogiochi è cambiato e per me non è più così divertente come una volta. Inoltre sta emergendo una nuova generazione di sviluppatori che merita il proprio momento di gloria. A tutti voi che state leggendo questo messaggio, vorrei che ricordaste che i videogiochi non sono ancora un problema risolto: spero che ci siano ancora molte sperimentazioni e innovazioni in arrivo".

Warren Spector ha avuto una lunga carriera a partire dagli anni 90, ponendo la propria firma su produzioni diventate iconiche per il mondo dei videogiochi in diversi ruoli, da Wing Commander a Ultima, ma soprattutto su System Shock, Deus Ex, Thief: Deadly Shadows e Disney Epic Mickey.