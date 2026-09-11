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Il 40% di chi cancella PS Plus e Xbox Game Pass lo fa per il prezzo

Stando ai dati raccolti da Circana, oltre il 40% di chi cancella l'abbonamento a PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo Switch Online lo fa a causa degli aumenti di prezzo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/09/2026
Marcus Fenix in Gears of War: E-Day

Secondo le rilevazioni effettuate da Circana negli Stati Uniti, oltre il 40% di chi cancella PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo Switch Online lo fa per il prezzo, o meglio per l'aumento di prezzo che questi servizi hanno subito nel corso del tempo.

"Oltre il 40% di coloro che cancellano la propria sottoscrizione negli USA indica il costo come una delle ragioni principali", ha spiegato Mat Piscatella, sottolineando come il dato sia superiore a quello registrato nel primo trimestre dell'anno.

Piscatella ha tenuto a precisare che non c'è stato un aumento delle cancellazioni, o quantomeno questi numeri non lo indicano: la differenza rispetto al passato è che chi decide di annullare l'abbonamento cita più spesso il fattore prezzo.

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Naturalmente i risultati di Circana arrivano in un momento in cui il costo dell'esperienza videoludica è aumentato sotto diversi aspetti: negli ultimi mesi sono saliti i prezzi non soltanto di alcuni servizi in abbonamento, ma anche di console e videogiochi.

Il dato più significativo riguarda Nintendo Switch Online

Nintendo ha appena fatto molti annunci durante gli ultimi Direct, ma tornando al discorso sulla cancellazione degli abbonamenti è impossibile non notare una percentuale più alta, pari al 50%, degli utenti che hanno disdetto il servizio online della casa giapponese.

Per quanto riguarda invece Xbox Game Pass Essential e PlayStation Plus Essential, i numeri sono fondamentalmente identici: il 40% degli utenti che hanno effettuato la cancellazione ha indicato la stessa motivazione, contro il 37% registrato nel primo trimestre.

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