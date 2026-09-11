Il 40% di chi cancella PS Plus e Xbox Game Pass lo fa per il prezzo

Naturalmente i risultati di Circana arrivano in un momento in cui il costo dell'esperienza videoludica è aumentato sotto diversi aspetti: negli ultimi mesi sono saliti i prezzi non soltanto di alcuni servizi in abbonamento, ma anche di console e videogiochi.

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Piscatella ha tenuto a precisare che non c'è stato un aumento delle cancellazioni , o quantomeno questi numeri non lo indicano: la differenza rispetto al passato è che chi decide di annullare l'abbonamento cita più spesso il fattore prezzo.

"Oltre il 40% di coloro che cancellano la propria sottoscrizione negli USA indica il costo come una delle ragioni principali", ha spiegato Mat Piscatella, sottolineando come il dato sia superiore a quello registrato nel primo trimestre dell'anno .

Il dato più significativo riguarda Nintendo Switch Online

Nintendo ha appena fatto molti annunci durante gli ultimi Direct, ma tornando al discorso sulla cancellazione degli abbonamenti è impossibile non notare una percentuale più alta, pari al 50%, degli utenti che hanno disdetto il servizio online della casa giapponese.

Per quanto riguarda invece Xbox Game Pass Essential e PlayStation Plus Essential, i numeri sono fondamentalmente identici: il 40% degli utenti che hanno effettuato la cancellazione ha indicato la stessa motivazione, contro il 37% registrato nel primo trimestre.