Il 40% di chi cancella PS Plus e Xbox Game Pass lo fa per il prezzo

Secondo le rilevazioni effettuate da Circana negli Stati Uniti, oltre il 40% di chi cancella PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo Switch Online lo fa per il prezzo, o meglio per l'aumento di prezzo che questi servizi hanno subito nel corso del tempo.
"Oltre il 40% di coloro che cancellano la propria sottoscrizione negli USA indica il costo come una delle ragioni principali", ha spiegato Mat Piscatella, sottolineando come il dato sia superiore a quello registrato nel primo trimestre dell'anno.
Piscatella ha tenuto a precisare che non c'è stato un aumento delle cancellazioni, o quantomeno questi numeri non lo indicano: la differenza rispetto al passato è che chi decide di annullare l'abbonamento cita più spesso il fattore prezzo.
Naturalmente i risultati di Circana arrivano in un momento in cui il costo dell'esperienza videoludica è aumentato sotto diversi aspetti: negli ultimi mesi sono saliti i prezzi non soltanto di alcuni servizi in abbonamento, ma anche di console e videogiochi.
Il dato più significativo riguarda Nintendo Switch Online
Nintendo ha appena fatto molti annunci durante gli ultimi Direct, ma tornando al discorso sulla cancellazione degli abbonamenti è impossibile non notare una percentuale più alta, pari al 50%, degli utenti che hanno disdetto il servizio online della casa giapponese.
Per quanto riguarda invece Xbox Game Pass Essential e PlayStation Plus Essential, i numeri sono fondamentalmente identici: il 40% degli utenti che hanno effettuato la cancellazione ha indicato la stessa motivazione, contro il 37% registrato nel primo trimestre.