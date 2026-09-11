Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta il Corno da Caccia e il Falcione Insetto in due trailer

Come già visto in precedenza per Lama Caricata , Lancia-Fucile e Spada Scudo , l'introduzione del nuovo strumento Bracceleratore permette ai cacciatori di entrare in uno stato potenziato per un periodo limitato, durante il quale possono accedere a nuovi attacchi e versioni potenziate del moveset di base.

Prosegue la serie di trailer giornalieri dedicati alle nuove azioni accelerate introdotte per tutte e quattordici le armi di Monster Hunter Wilds: Ascendance , l'espansione in arrivo il prossimo anno. I nuovi filmati si concentrano sul Corno da Caccia e sul Falcione Insetto .

Le nuove azioni del Bracceleratore

Il Corno da Caccia ottiene un nuovo attacco in salto, preceduto da un rapido balzo utile per ridurre la distanza dal mostro. Con il Bracceleratore attivo, inoltre l'arma può eseguire versioni potenziate delle mosse standard, tra cui un pugno caricato sfruttabile come contrattacco e un colpo rotante che genera a terra bolle d'eco.

Il Falcione Insetto guadagna invece nuovi attacchi di reazione, pensati per interrompere l'offensiva nemica, oltre a combo acrobatiche potenziate che rendono l'arma ancora più spettacolare e letale. L'attivazione del Bracceleratore influisce anche sul Kinsetto, rendendolo più aggressivo e velocizzando la raccolta degli estratti.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. L'espansione avrà uno spazio dedicato al Capcom Spotlight della prossima settimana, dove arriveranno con ogni probabilità nuovi dettagli sui contenuti inediti.