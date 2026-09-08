Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove mosse di Spada e Scudo in un trailer

Come già abbiamo visto con Lama Caricata , Martello e Arco , grazie al Bracceleratore i cacciatori possono temporaneamente accedere alle "azioni accelerate", che ampliano le opzioni a disposizione con varianti o versioni potenziate di attacchi standard e nuove mosse offensive e contrattacchi.

Proseguono i trailer di Capcom dedicati alle nuove abilità delle armi di Monster Hunter Wilds che verranno introdotte con l'espansione a pagamento Ascendance . Oggi è il turno di Spada e Scudo , che guadagna nuovi attacchi, combo e una meccanica inedita.

Il ritorno del rampino artiglio da Iceborne e gli oli da Generations?

Per Spada e Scudo è ora possibile eseguire un rapido balzo in avanti per ridurre la distanza dal mostro e avviare immediatamente una delle rapide combo dell'arma. È stata inoltre introdotta una nuova mossa che utilizza il rampino per fiondarsi su una parte ferita del mostro e colpirla.

Un'altra novità, questa volta slegata dal Bracceleratore, riguarda la possibilità di rivestire la lama con oggetti per ottenere potenziamenti temporaneiuna meccanica che in parte ricorda gli oli di Monster Hunter Generations. Nel trailer viene mostrato l'uso di una pozione che attiva un effetto rigenerativo, permettendo di recuperare salute con ogni colpo andato a segno.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC. L'espansione sarà mostrata durante il Capcom Spotlight in programma la prossima settimana.