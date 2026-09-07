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Monster Hunter Wilds: Ascendance mostra le nuove mosse esplosive della Lama Caricata in un trailer

Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance è dedicato alla Lama Caricata e le nuove mosse aggiunte con il Bracceleratore.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/09/2026
La Lama Caricata in Monster Hunter Wilds Ascendance
Monster Hunter Wilds
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Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle nuove azioni delle armi di Monster Hunter Wilds introdotte con l'espansione a pagamento Ascendance. La protagonista del video odierno è la Lama Caricata.

Come per le altre armi, l'attivazione del Bracceleratore permette di accedere alle azioni accelerate, un insieme di nuovi attacchi e varianti potenziate delle mosse base.

Novità sia per la modalità spada che ascia

Nel caso della Lama Caricata ci sono novità per entrambe le modalità dell'arma. In forma di spada ora è possibile eseguire un rapido fendente che carica immediatamente al massimo le lame e un poderoso attacco caricato. In modalità Ascia è possibile eseguire una nuova combo di colpi rotanti, con quello iniziale considerato un "attacco di reazione", ovvero in grado di annullare l'offensiva del mostro se eseguito con il giusto tempismo, nonché una nuova variante della scarica elementale.

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Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile durante il corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche i trailer dedicati al Martello, l'Arco e le Doppie Lame.

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