Monster Hunter Wilds: Ascendance svela il ritorno del Khezu, ora più terrificante che mai

Il Khezu è da sempre uno dei mostri più disturbanti dell'intero franchise, tanto che potrebbe benissimo figurare in un gioco horror. Questo wyvern volante albino vive nelle profondità delle caverne, dove la sua pelle pallida e flaccida rimane costantemente umida, simile a quella di un anfibio. Le vene visibili sotto la superficie lattiginosa gli conferiscono un aspetto quasi cadaverico, mentre la sua bocca, larga e piena di denti affilati come quelli di una sanguisuga, si spalanca all'improvviso alla fine del suo lungo collo elastico, capace di estendersi per colpire prede ignare dal soffitto delle grotte .

Le prime sequenze di gameplay con protagonista il Khezu

Per Ascendance, Capcom sembra aver spinto ulteriormente sul rendere il Khezu ancora più spaventoso. Nel video di presentazione che trovate qui sotto, vediamo il Khezu stordire il cacciatore per poi tentare di divorarlo, in una sequenza che potrebbe benissimo appartenere a un Resident Evil. Lo vediamo emergere da anfratti improbabili delle grotte grazie al collo allungabile e, come se non bastasse, tornano anche le sue larve, pronte ad attaccarsi al corpo del cacciatore per succhiarne il sangue.

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Oltre al Khezu, nei giorni scorsi Capcom ha confermato anche il ritorno del drago anziano Teostra, uno dei mostri affrontabili nella demo pubblica del Tokyo Game Show. È lecito aspettarsi molti altri mostri, tra nuove creature e vecchie conoscenze, che verranno svelati man mano che ci avvicineremo al lancio di Ascendance, previsto nel 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.