Come gira Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2? Capcom svela risoluzione, framerate e modalità grafiche

Tramite il sito ufficiale di Monster Hunter Wilds , Capcom ha pubblicato i dettagli tecnici della versione Nintendo Switch 2 dell'ultimo capitolo della serie. Le informazioni includono risoluzione, framerate e preset grafici disponibili al lancio, fissato per il 4 dicembre.

Le opzioni disponibili in modalità portatile e docked

In modalità docked i giocatori potranno scegliere tra due opzioni: Priorità alla risoluzione e Priorità al framerate. La prima offre un output di 2240 × 1260, mentre la seconda scende a 1920 × 1080 per favorire una maggiore stabilità. Entrambe puntano ai 30 fps, con la modalità orientata alle performance che dovrebbe garantire un framerate più costante nelle situazioni più impegnative.

In modalità portatile non è prevista alcuna scelta: è disponibile un unico preset, con una risoluzione di 1536 × 864 e un target di 30 fps.

Sulla carta, questa configurazione rende la versione Switch 2 paragonabile a quella Xbox Series S, che propone un unico preset a 1080p/30 fps. In modalità docked, la console Nintendo risulta persino in vantaggio in termini di risoluzione. Resta però da capire se per raggiungere questi valori siano stati fatti compromessi grafici e e quanto stabile sarà il framerate nelle situazioni più complesse.

In attesa di test approfonditi, e magari una demo prima del lancio, i primi video gameplay tratti dalla modalità portatile hanno comunque restituito impressioni positive. Si parla infatti una fluidità percepita convincente e una resa visiva che, pur ridotta rispetto alle altre piattaforme, sembra mantenere l'identità estetica del gioco.