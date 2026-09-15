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Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove mosse della Spada Lunga con un trailer

La Spada Lunga è la protagonista dell'ultimo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicato alle nuove azioni del Bracceleratore.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2026
La Spada Lunca di Monster Hunter Wilds Ascendance
Monster Hunter Wilds
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La Spada Lunga è la protagonista dell'ultimo trailer pubblicato da Capcom dedicato alle "azioni accelerate" aggiunte per le quattordici categorie di armi di Monster Hunter Wilds, in arrivo con la massiccia espansione Ascendance.

Le novità ruotano attorno al Bracceleratore, lo strumento che attiva uno stato potenziato per un periodo limitato. Come già visto con Spadascia, Corno da Caccia e Lancia‑Fucile, questo permette ai Cacciatori di accedere a nuove mosse e a varianti potenziate degli attacchi già presenti nel gioco base.

Nuovi attacchi e combo potenziate

La Spada Lunga ottiene un nuovo fendente in sfoderata, eseguibile anche durante uno scatto, capace di annullare l'offensiva nemica e di caricare di un livello la barra dello Spirito, seguito da un secondo colpo altrettanto potente. È stata inoltre potenziata la combo Spirito, che diventa una vera e propria danza della morte fatta di fendenti continui.

Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 durante il corso del 2027. L'espansione sarà tra i protagonisti del Capcom Spotlight che andrà in onda domani, mercoledì 16 settembre, dove probabilmente arriveranno importanti dettagli sui contenuti del Grado Maestro e sui nuovi mostri da cacciare.

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