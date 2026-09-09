Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le mosse esplosive della Lancia-fucile

Anche oggi Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle azioni accelerate delle quattordici armi di Monster Hunter Wilds, che verranno introdotte con il lancio della massiccia espansione Ascendance. Protagonista del video odierno è la Lancia‑fucile, che sembra destinata a ottenere maggiore mobilità e una potenza di fuoco ancora più devastante.

Come già mostrato nei trailer dedicati a Lama Caricata e Spada e Scudo, la nuova meccanica del Bracceleratore permette ai cacciatori di accedere temporaneamente a nuovi attacchi e a versioni potenziate delle mosse già presenti nel gioco base.