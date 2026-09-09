0

Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le mosse esplosive della Lancia-fucile

La Lancia-fucile è al centro del nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance, che presenta le nuove azioni dell'arma tramite il Bracceleratore.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
La Lancia-fucile in Monster Hunter Wilds Ascendance
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Articoli News Video Immagini

Anche oggi Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle azioni accelerate delle quattordici armi di Monster Hunter Wilds, che verranno introdotte con il lancio della massiccia espansione Ascendance. Protagonista del video odierno è la Lancia‑fucile, che sembra destinata a ottenere maggiore mobilità e una potenza di fuoco ancora più devastante.

Come già mostrato nei trailer dedicati a Lama Caricata e Spada e Scudo, la nuova meccanica del Bracceleratore permette ai cacciatori di accedere temporaneamente a nuovi attacchi e a versioni potenziate delle mosse già presenti nel gioco base.

Ancora più esplosiva

Il trailer si apre con una nuova manovra offensiva: il cacciatore può scattare in avanti ad alta velocità, parando nel frattempo qualsiasi colpo in arrivo con lo scudo, per poi eseguire un affondo o un montante capace di annullare l'offensiva nemica e proiettare il personaggio in aria, da cui può lanciare un attacco in picchiata. Viene inoltre mostrata una nuova animazione di ricarica rapida dei colpi e una variante potenziata della combo base dell'arma.

Monster Hunter Wilds: Ascendance torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play Monster Hunter Wilds: Ascendance torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile nel corso del 2027. Ulteriori dettagli sull'espansione arriveranno durante il Capcom Spotlight previsto per la prossima settimana.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le mosse esplosive della Lancia-fucile