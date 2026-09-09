Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le mosse esplosive della Lancia-fucile

Anche oggi Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle azioni accelerate delle quattordici armi di Monster Hunter Wilds, che verranno introdotte con il lancio della massiccia espansione Ascendance. Protagonista del video odierno è la Lancia‑fucile, che sembra destinata a ottenere maggiore mobilità e una potenza di fuoco ancora più devastante.
Come già mostrato nei trailer dedicati a Lama Caricata e Spada e Scudo, la nuova meccanica del Bracceleratore permette ai cacciatori di accedere temporaneamente a nuovi attacchi e a versioni potenziate delle mosse già presenti nel gioco base.
Ancora più esplosiva
Il trailer si apre con una nuova manovra offensiva: il cacciatore può scattare in avanti ad alta velocità, parando nel frattempo qualsiasi colpo in arrivo con lo scudo, per poi eseguire un affondo o un montante capace di annullare l'offensiva nemica e proiettare il personaggio in aria, da cui può lanciare un attacco in picchiata. Viene inoltre mostrata una nuova animazione di ricarica rapida dei colpi e una variante potenziata della combo base dell'arma.
Prima di lasciarvi, ricordiamo che Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile nel corso del 2027. Ulteriori dettagli sull'espansione arriveranno durante il Capcom Spotlight previsto per la prossima settimana.